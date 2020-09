Un couple de personnes âgées trouve la mort dans un accident à Rangiroa

Le véhicule du couple serait tombé du quai de Ohotu, près de la passe de Tiputa. La gendarmerie mène une enquête sur les causes du drame.

D’après nos confrères de Polynésie la 1ere, les deux matahiapo sont morts « par noyade » samedi soir, aux environs de 23 heures. Leur véhicule est tombé du quai de Ohotu, tout près de la passe de Tiputa, pour des raisons encore inconnues. D’après le maire de Rangiroa, Teina Maraeura, des muto’i habitants le quartier auraient été alertés et auraient alors trouvé le mari dans l’eau, toujours en vie. Sa femme, alors prisonnière du véhicule, était déjà décédée lorsqu’elle a pu en être libérée. Le mari collaborateur « depuis plus de 20 ans » de la mairie de Rangiroa, serait mort un peu plus tard, après avoir été ramené à terre. « C’est une grande perte pour la commune de Rangiroa » a commenté la municipalité, qui a annoncé que tous les services des mairies d’Avatoru et Tiputa resteront exceptionnellement fermés ce lundi pour permettre aux agents de « rendre un dernier hommage » à leur collègue et sa femme.