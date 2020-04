Un débat au Cesec sur l’après-confinement

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) organise demain jeudi 23 avril une visioconférence sur le thème : « Comment réussir le déconfinement en Polynésie française en préservant la santé des Polynésiens ? »

Le confinement a plongé la Polynésie « dans un arrêt quasi complet de la vie économique et sociale, constate la 4e institution du Pays. Les répercussions de cette crise sont encore imparfaitement connues, mais pourraient affecter durablement l’avenir de la Polynésie française. Si la préoccupation première est bien de contenir le risque sanitaire, la préparation de sortie du confinement et la reprise des activités constituent notre prochain défi. » Un défi qui a commencé lundi dans les archipels, et doit débuter le 29 avril à Tahiti et Moorea.

Le Cesec organise donc le 23 avril, de 9h à midi, un débat en visioconférence entre les membres de l’institution et des personnalités qualifiées invitées, sur « la façon de conjurer les menaces à venir et de préparer des réponses dans une vision qui est celle de la société civile organisée. » Parmi les invités, on peut citer Florent Venayre, maître de conférences en économie à l’UPF, ou encore Christophe Tissot, président du tribunal de commerce.

Le débat sera retransmis en direct sur la page Facebook du Cesec.