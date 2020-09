Eugène Sommers, nouveau président du Cesec

Le regret du président sortant, Kelly Asin-Moux : une collaboration limitée avec l’assemblée de la Polynésie Kelly Asin-Moux, qui a présidé le Cesec ces deux dernières années, en tire un bilan positif, au plan personnel : « Ça a été une très bonne expérience personnelle, je me suis découvert des compétences et des capacités que je ne soupçonnais pas. J’ai appris surtout à savoir écouter les gens, à être dans la concertation. » Il souligne que le Cesec a son rôle à jouer dans l’élaboration des dispositifs du Pays pour surmonter la crise, mais déclare : « Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est cette transition au gouvernement, avec le départ de Teva Rohfritsch, remplacé aujourd’hui par Raffin, je n’ai rien contre Yvonnick, simplement la question que tout le monde peut se poser, c’est est-ce que c’était stratégiquement la bonne chose à faire pour le pays, sachant qu’on est dans une situation de crise. » Le plus grand regret de son mandat, dit-il, « c’est de n’avoir pas réussi à rentrer dans les commissions de travail de l’assemblée. Lorsqu’un texte passe au vote à l’assemblée, on va lire simplement notre rapport ; j’aurais préféré, pour que ce soit beaucoup plus dynamique, que les rapporteurs puissent intervenir devant les commissions, pour expliquer comment la société civile a défini son avis sur tel ou tel projet. Mon autre regret, c’est de n’avoir pas pu créer le groupe outre-mer au sein de l’association des Ceser au niveau national, parce qu’on y parle pas beaucoup des problématiques des outre-mers. »