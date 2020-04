L’édition 2020 de La Tahiti Fashion Week reportée

La liste des événements reportés au fenua s’allonge à nouveau. L’événement majeur dédié à la mode, la Tahiti Fashion Week n’aura pas lieu en juin, mais aucune nouvelle date n’a été fixée.

Le rendez-vous le plus glamour n’échappe pas non plus à la crise du Covid-19, l’événement qui se déroule habituellement chaque année au mois de juin est reporté.

En raison de la crise sanitaire, les organisateurs de la Tahiti Fashion Week ont décidé de reporter l’événement. Un report qui apparaissait nécessaire compte tenu de la situation sanitaire actuelle « pour assurer la sécurité et préserver la santé de tout un chacun (public, créateurs, mannequins, organisateurs…)».

Néanmoins, afin de préparer la prochaine édition de la Tahiti Fashion Week dans les meilleures conditions de confinement et de gestes barrières, les castings aussi bien pour les mannequins que les créateurs resteront ouverts, par voie numérique bien sûr. Les futurs mannequins peuvent envoyer leurs photos à [email protected], et les aspirants designers à [email protected].com.

Ce n’est donc que partie remise pour cet événement qui a pris une belle ampleur ces dernières années, et permis à de nombreux créateurs locaux de faire la démonstration de leur talent.