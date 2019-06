La Tahiti Fashion Week démarre très fort

Première soirée de la Tahiti Fashion Week mercredi dans les jardins de l’assemblée, avec 10 défilés de créateurs locaux qui ont enflammé l’assistance.

La 6e édition de la Tahiti Fashion Week a démarré en force mercredi soir, faisant déjà la démonstration que Tahiti ne manque pas de talent, que ce soit en mode ou en bijouterie. Elle ne manque pas non plus de mannequins, avec 14 candidates qui rêvent des podiums de Milan, Paris ou New York. Marilyn Gauthier, qui a régné sur la mode parisienne durant trois décennies avec son agence de mannequins, est de retour à Tahiti, et elle a beaucoup aimé cette première soirée :

Le défilé s’est ouvert avec les vêtements du lycée professionnel de Mahina, mariés aux bijoux du lycée St Joseph. Un niveau impressionnant pour de si jeunes créateurs, qu’on retrouvera certainement volant de leurs propres ailes dans les futures éditions. Alberto Vivian, le chef d’orchestre de cet événement, est particulièrement conscient des progrès réalisés :

Puis ce fut le tour de Koré Créations, Angelina’s Crochet Tahiti, Natuarai et Steeve Liu qui se consacrent plus particulièrement à la mode masculine, Laure Tomé, Heimaire, Tropicréa, Wardend S., et Tahiti Glamour. Côté bijoux, Bawa, Ana Banana, Eha Tahiti, Moz’Maid qui travaille la résine, Lune Paris et Taina Design, ainsi que les accessoires Elé, ont fait briller des yeux des spectatrices.

La Tahiti Fashion Week c’est aussi un concours de mannequins, qui permet à trois jeunes filles d’aller tenter leur chance à Milan avec l’agence Brave Models. Est-il déjà possible de faire des prédictions ? Et comment vont les précédentes gagnantes ?

Jeudi soir, il y aura de nouveau 10 défilés sur la scène, avec des marques que certains connaissent déjà comme Tahitian Move ou Karl Wan. Ces deux soirées, comme chaque année, sont gratuites et ouvertes à tous.

Vendredi, ce sera l’apothéose, cette fois à l’hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort à Punaauia, pour la soirée Poerava : 18 créateurs dont la guest star de cette année, la marque Guess, ainsi que Robert Wan, Gaëlle F. ou encore Bora Bora Originals, et puis bien sûr la finale du concours de mannequins : cette fois il faudra prendre vos billets, il en reste quelques uns sur ticketpacific.pf, à Radio 1 à Fare Ute et dans les magasins Carrefour. Et enfin samedi, place à la fête, avec « L’After Fashion Week », toujours au Tahiti Ia Ora Beach Resort de 11 heures à 17 heures, avec Lino Meoli, DJ newyorkais venu spécialement pour l’occasion. Alberto détaille ces deux événements :

Un showroom permettra également au retardataires de voir et d’acheter les créations de cette édition.

Retrouvez le programme de la Tahiti Fashion Week :

https://www.radio1.pf/event/tahiti-fashion-week-soiree-poerava/