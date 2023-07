Un deux-étoiles en construction sur l’avenue Prince Hinoi

Le chantier a débuté à l’angle de la rue des Remparts et de Prince Hinoi, sur les bords de la Papeava, face à la station totale et à côté de Rapido’s Pizza. L’hôtel de 5 étages devrait rassembler une quarantaine de chambres destinées entre autres, à la clientèle professionnelle ou en transit à Tahiti.

C’est l’agence d’architecture de Pascal Beaudet et Éric Regaud qui a diffusé ce mardi les vues d’artistes de ce futur hôtel 2-étoiles. Un projet qualifié « d’ambitieux et très qualitatif », mais dont les promoteurs sont encore discrets. La même agence avait laissé entrevoir, courant 2021, des visuels d’études de l’établissement, alors nommé « Kauhani Inn ». Un nom qui ne sera finalement pas celui de l’hôtel : la société ayant porté le projet à ses débuts a changé d’actionnariat, et devrait elle aussi être rebaptisée. Une société avait obtenu en avril 2023, et après appel à manifestation d’intérêts du Pays, un agrément de défiscalisation locale : 447 millions de crédit d’impôt maximum pour un investissement alors estimé à 1,1 milliard de francs.

Le bâtiment de cinq étages et 610 mètres carrés au sol devrait proposer 43 clés, dont 33 studios avec kitchenettes, 4 suites et 6 studios conforts, un lobby, un « espace pour les enfants », une salle de réunion, des « vestiaires de transit » et un « espace blanchisserie », mais pas de restaurant. L’hôtel, qui se situe à une centaine de mètres à peine du « Tahiti Nui » et à peu près à la même distance de l’ex-hôtel Ibis, qui doit, aux dernières nouvelles, rouvrir sous le nom de Maitai Express Tahiti, est taillé, comme ses concurrents directs pour la clientèle d’affaires ou les touristes en transit sur Tahiti, qui attendent de voler vers d’autres îles ou embarquer sur un navire de croisière. D’après Tahiti Infos, les architectes se sont assurés que l’établissement ne soit pas sensible aux inondations, fréquentes sur les bords de la Papeava au dessus de laquelle une passerelle d’accès à l’hôtel va d’ailleurs être construite. La Dépêche ajoute de son côté que ce nouvel établissement a été conçu pour être « éco-responsable » et que sa construction devrait mobiliser une cinquantaine de personnes. Le nom définitif n’a pas encore été rendu public, pas plus que celui des promoteurs, qui ont encore le temps de se faire connaître : l’hôtel n’ouvrira pas ses portes avant 2025.