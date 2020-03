Un dimanche de confinement au district

Dans les districts les consignes de confinement sont plutôt respectées à la lettre. À Papara et Teva I Uta, commerces et population jouent le jeu et gendarmes et muto’i œuvrent de concert pour qu’elles soient appliqués par tous. Patrouilles dans les quartiers et contrôles routiers ont rythmé le repos dominical des administrés.

En temps normal dans les districts, le dimanche c’est le jour où tout le monde se retrouve dans les lieux de culte et dans les magasins. La semaine, comme beaucoup travaillent à Papeete, ils partent très tôt le matin, rentrent en fin de journée et n’ont pas vraiment le temps de s’informer sur la vie de la commune et les derniers ragots. Et le dimanche est fait pour cela.

Mais ce dimanche est bien particulier. C’est le premier dimanche de confinement, les cultes sont fermés, et seuls les magasins d’alimentation restent ouverts. Ceux-ci doivent toutefois faire respecter certaines règles, comme pas d’attroupement, la distance de sécurité entre chaque client et aussi les faire entrer au compte-gouttes. Vahina est caissière dans l’un des magasins ouverts le dimanche à Mataiea et dans l’ensemble, les clients se soumettent de bonne grâce à ces nouvelles consignes, « même s’ils y ‘en a qui râlent »

Maru est l’un des rares clients à s’être équipé d’un masque et de gants. Il prend très au sérieux la menace covid-19, mais la vit plutôt bien. Comme une plongée dans un temps que nos grands-parents ou arrières-grands-parents ont connu, celui des guerres mondiales avec leurs lots de restrictions.

Si dans les magasins les consignes sont plutôt bien appliquées et respectées, qu’en est-il des restrictions concernant les rassemblements et l’interdiction d’aller à la plage ? « Il y a toujours des têtus » confie l’un des sapeurs pompiers de Teva I Uta.

Sur la route, gendarmes et policiers municipaux arrêtent et contrôlent les automobilistes pour vérifier s’ils ont bien leur « attestation de déplacement dérogatoire » en poche. « Bonjour, contrôle de gendarmerie. Veuillez couper votre moteur et remonter votre vitre en laissant juste passer un filet d’air pour que l’on puisse se parler et plaquez votre attestation de déplacement contre votre vitre » Le ton est aimable, mais ferme. Pour l’instant, si quelques conducteurs n’ont pas d’attestation, « car il n’ont pas Internet et aucun moyen de les télécharger, » confie un mutoi de Teva I Uta «on leur explique que demain ils devront se rendre à la mairie où on leur en donnera.»

Du coté de Papara, la police municipale a opté pour une autre solution. Patrouiller dans les quartiers pour remettre des attestations et avec la contribution d’un administré et de son véhicule équipé d’une sono digne d’une boite de nuit, ils diffusent sur bande son les consignes à respecter en ces temps de confinement.

Dans l’ensemble pour la zone Teva I Uta, Papara, les consignes sont bien suivies. Pas de joggeur, ni baigneur ni surfeur et pourtant les conditions de houle sont belles et bien là.