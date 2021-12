Un festival pour célébrer le « renouveau culturel »

Ce matin le festival Haere mai a été officiellement ouvert par le Pays dans les jardins de la Maison de la culture. Si les activités culturelles ont été fortement réduites pendant les différentes phases de l’épidémie, elles sont à présent limitées par les budgets orientés vers la résilience du Pays au sortir de la crise Covid. Ce festival est un « renouveau culturel » qui permet aux professionnels de ce domaine de subsister. L’occasion aussi pour le Pays de faire un geste vers les soignants et la population.

Sur le paepae a Hiro les autorités du Pays ont procédé à l’inauguration du festival Haere mai, « le renouveau culturel ». Il débute dans les murs de TFTN ces jeudi 2 et vendredi 3 décembre avec les concerts des groupes Pepena et Maruao, ainsi que les spectacles de danse des troupes Hei Tahiti et Hana Pupu Ori. Puis il continuera avec des ateliers et concerts au Musée de Tahiti et des îles. L’ensemble de l’opération a pour objectif de soutenir les acteurs culturels du pays en leur offrant une scène mais pas seulement. « On veut remercier le personnel de santé , ce sont eux qui se sont battus au front pour sauver des vies », explique Heremoana Maamaatuaiahutapu, le ministre de la Culture. Ainsi 150 invitations ont été offertes au personnel soignant du CHPF. Les résidents des maisons de quartiers ont reçu 600 invitations au festival qui se déplace en leur proposant concerts, ‘ori Tahiti, activités ludiques et artisanales grâce au concours de l’OPH. Enfin le festival sera clôturé samedi 4 décembre par le concert de Noël du Conservatoire artistique de la Polynésie française.

La Maison de la culture fête ses 50 ans : une exposition réelle et virtuelle

Depuis mardi matin, le public peut se rendre autour du paepae a Hiro où plusieurs stands d’artisanat sont mis en place, mais aussi pour découvrir l’exposition qui célèbre les 50 ans de la Maison de la culture. Des photos, des anecdotes, une bande dessinée qui rendent hommage à la bâtisse et à ses occupants. La jeune équipe de la Maison de la culture a su lui assurer un passage au digital réussi, selon elle. Une exposition virtuelle est d’ailleurs disponible sur le site internet de l’instance culturelle. Yann Teagai, directeur de TFTN, dit « essayer de maintenir l’héritage de ses prédécesseurs, un outil au service de la culture, de la population ». De quoi faire tenir la Maison de la culture debout pour encore un moment.