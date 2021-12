Propager l’amour, pas le Sida

L’épidémie de VIH qui sévi depuis une quarantaine d’années au fenua a fait 94 victimes, dont deux cette année. Pour leur rendre hommage et pour que ce chiffre reste ce qu’il est, l’association Agir contre le Sida en Polynésie organise des actions de sensibilisation à Tahiti, Moorea et Bora Bora avec la Direction de la santé. Il est aujourd’hui possible de vivre avec, mais le message c’est de « propager l’amour, pas les maladies ».

Cela fait une quarantaine d’années que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sévit en Polynésie française. Le 1er décembre est la journée dédiée à la lutte contre cette maladie qui, à son stade ultime d’infection, le Syndrome d’Immuno-déficience acquise (Sida) a causé la mort de 94 personnes dont deux cette année, au fenua.

Les solutions sont là, pour prendre ses responsabilités

L’enjeu de cette journée est d’inciter les personnes en âge d’avoir des relations intimes à « prendre leurs responsabilités » en se faisant dépister, comme l’explique Guillaume Colombani, membre de l’association Agir contre le Sida en Polynésie. Il existe deux moyens de se protéger qui sont le préservatif, et la « Prep », un traitement à demander à son médecin pour éviter d’être contaminé. Ce dernier demande un suivi médical. « Le but c’est de propager l’amour, pas les maladies ». Et puis si malheureusement le mal est déjà fait, il existe également un traitement par antirétroviraux qui réduit la charge virale jusqu’à la rendre indétectable, permettant au patient de vivre avec la maladie et de ne plus transmettre le virus. Attention cependant, cette année marquée par le Covid a vu des problèmes d’accès aux soins se poser. Le centre des maladies infectieuses et tropicales (CMIT) compte « 32,5% des personnes ayant des partenaires multiples utilisant peu ou pas de préservatif « . Des personnes qui semblent également tarder à consulter et qui sont plus vulnérables face aux autre IST lorsqu’elles sont porteuses du VIH.

Un geste d’amour, de bienveillance et de respect

Si la maladie circule encore, alors il faut continuer d’en parler. L’association Agir contre le Sida organise ce mercredi plusieurs opérations coup de poing, porteuses d’un « message d’espoir, de bienveillance et de respect envers soi-même et envers les personnes avec qui on a des relations intimes ». Plusieurs enseignes participent par la diffusion de spots de prévention et aussi avec la vente de rubans rouges, dont les bénéfices seront versés à l’association. Un mouvement qui se déploiera dans plusieurs bars de Papeete en soirée et au parc Bougainville toute la journée de mercredi où un dépistage est offert. Enfin, c’est à l’université qu’une exposition de Tifaifai en hommage aux victimes de la maladie, et des opérations de sensibilisation seront mis en place jusqu’au mois de janvier. Dans les îles l’association interviendra à Moorea dans les deux collèges d’Afareaitu et d’Opunohu puis au dispensaire de Bora Bora. Autant d’occasions d’inciter à « propager l’amour, à ne pas prendre de risques en propageant des maladies avec lesquelles on doit, après, vivre une vie entière ».

Exposition Tifai no te ha’amana’o à la bibliothèque de l’UPF