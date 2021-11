Dans le cadre de l’opération Haere Mai initiée par le ministère de la culture, le Musée de Tahiti et des Îles organise un festival artistique et culturel du 10 au 12 décembre dans ses jardins. Ateliers en journée pour petits et grands, concerts en soirée avec par exemple Pepena, Maruarii Ateni ou Sylvio Cicero: l’événement s’adresse à tous et il est gratuit.

Pour fêter le début des vacances, et encourager les artistes du Pays, un festival totalement gratuit est organisé dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles du vendredi 10 au dimanche 12 décembre. Après des mois de silence pour la plupart des acteurs du secteur événementiel, le ministère de la Culture finance un certain nombre d’événements sous l’intitulé « Haere mai » pour impulser la reprise.

Arts plastiques et musique au programme

Le programme de Haere mai i te Fare Manaha inclue deux types de manifestations, « des concerts en soirée » nous explique Miriama Bonno, directrice de l’établissement, et « 21 ateliers d’artisanat et artistiques destinés surtout aux enfants mais aussi aux adultes ». Peinture sur pareo, sculpture sur pierre, gravure sur nacre mais aussi peinture à base de pigments naturels seront proposés, sur inscription 15 minutes avant. Les concerts ont eux, une jauge limitée à 500 personnes et seront accessibles avec un bracelet à récupérer sur place. L’ensemble de l’événement est accessible sur présentation du pass sanitaire.

Le programme du festival