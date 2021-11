Grève générale : l’intersyndicale en marche ce vendredi

Les syndicats qui participent à la grève générale en cours depuis deux jours prévoient une marche, ce vendredi matin, entre Taaone et la présidence. Objectif : pousser le gouvernement à reprendre des négociations qui n’ont « à aucun moment répondu aux revendications » comme l’affirment les organisations.

Après deux jours de mobilisation dans les établissements du public et du privé, l’intersyndicale (CSTP-FO, O oe to oe rima, Otahi, CSIP) veut emmener sa grève générale dans la rue. Une marche vers la présidence est prévue ce vendredi matin à partir de 8 heures. Les militants sont appelés à se réunir à proximité de l’hôpital – dont l’entrée ne sera pas encombré, précisent les organisateurs – ou directement avenue Pouvana. « Il faut qu’on se fasse entendre », insiste Mireille Duval, secrétaire générale adjointe de la CSTP-FO.

L’objectif est bien sûr de mettre la pression sur le gouvernement pour renégocier les huit points de revendication déposé par l’intersyndicale auprès du Pays, en plus des cahiers négociés directement avec les entreprises. Des points déjà discutés pendant 6 jours à la présidence, sans que le protocole d’accord proposé par le gouvernement ne soit finalement signé, mardi soir. Ce qui avait amené le président Édouard Fritch et ses ministres a dénoncer une « tromperie » de l’intersyndicale, accusée d’avoir « choisi le rapport de force » et refusé tout compromis. Depuis les deux parties attendent un premier pas de l’autre pour reprendre les négociations. « On veut débloquer la situation, mais il faut qu’on soit dans un vrai accord, un vrai dialogue », reprend Mireille Duval, pour qui les propositions du gouvernement « ne correspondaient pas du tout » aux demandes des syndicats. Cette négociation a été trop tardive et nous on veut sortir de là ».

Dans un communiqué, la CSTP-FO a aussi dénoncé le « cynisme » de l’exécutif qui a plusieurs fois rappelé que les avancées mises sur la table pendant les négociations ne pouvaient pas être actées faute de signature des syndicats. C’est le cas notamment de l’augmentation du Smig de 2% au 1er décembre, avec une potentielle revalorisation supplémentaires en avril en fonction de l’inflation), qu’Édouard Fritch avait accepté d’inscrire au protocole. « Le gouvernement sait très bien qu’un protocole de sortie de grève n’est signé que quand tous les points figurant sur un préavis ont abouti à un accord, précise la première organisation syndicale du pays, rappelant que cette hausse peut être actée dès aujourd’hui par arrêté. Nous constatons que le Pays a les moyens d’augmenter le Smig dès le 1er décembre, mais qu’il ne le fera pas, privant ainsi les travailleurs au plus bas salaire d’une petite augmentation de revenu ».