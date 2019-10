Un Forum de l’emploi pour bâtir son futur

Face Polynésie organise un Forum de l’emploi au cours duquel les participants pourront s’inscrire à des ateliers, visiter des centres de formation et des entreprises et échanger avec des salariés. Ce forum se tiendra sous le chapiteau de la présidence, jeudi 31 octobre.

Après avoir organisé deux éditions de la course à l’emploi, les communes de l’agglomération du grand Papeete et Face Polynésie ont souhaité rénover le concept en proposant cette année aux participants un Forum de l’emploi innovant : en plus des habituels stands d’information, les participants pourront participer à des ateliers, visiter des centres de formation et des entreprises, ou encore échanger avec des salariés au sujet de leur métier et de leur parcours.

Ce forum de l’emploi est principalement destiné aux demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires des communes de Mahina, Arue, Pirae, Moorea, Papeete, Faaa, Punaauia, Paea et Papara. Il sera ouvert au grand public de 8h à 12h et se déroulera sous le chapiteau de la présidence.

Ateliers :

Témoignages de métiers (hôtesse de l’air, assistant de direction, guichetier, métiers de la grande distribution)

Décrypter une offre d’emploi

Créer son entreprise

L’intégration dans l’armée de terre

Bar à CV

Stands d’information :

Le SEFI et les mesures d’aide à l’emploi

L’association d’insertion Te U’i Rau

La Légion Etrangère

Le RSMA

L’Adie