Un homme de 65 ans décède après un cas suspect de salmonellose

Trois cas de malades de salmonellose ont été confirmés à Taravao. Un sexagénaire « suspecté » de salmonellose est décédé. Le médecin qui a examiné le défunt n’a pas retenu la bactérie comme la cause du décès. Selon le médecin responsable du bureau de veille sanitaire, Marine Giard, « quand on est bien portant c’est totalement inhabituel de décéder de la salmonellose ».

Trois cas de salmonellose ont été déclarés au bureau de veille sanitaire entre le 20 et 28 novembre. Un quatrième cas reste suspect. C’est ce cas pour lequel un homme est décédé, même si « la cause principale du décès reste incertaine ». L’homme âgé de 65 ans, sa femme ainsi qu’une troisième personne atteinte, ont consommé des plats à base d’œufs achetés dans la même enseigne, le même jour. La salmonellose a été confirmée chez la femme du sexagénaire. Son mari présentait les mêmes symptômes, mais la bactérie n’a pas été retenue comme la cause de la mort par le médecin qui l’a examiné. Comme l’explique le médecin responsable du bureau de veille sanitaire, Marine Giard, les cas de décès liés à la salmonellose seule sont très rares.

« Les signalements de cas de salmonellose ne sont pas inhabituels, tout comme les intoxications alimentaires collectives », explique Marine Giard. « Même s’il n’y avait pas eu de décès, ça ne change rien à la démarche que l’on met en place dans ces cas là », précise le médecin. Une enquête a été lancée par le centre d’hygiène et de salubrité publique.

La salmonellose se caractère par une gastro-entérite accompagnée de fièvre. Il faut consulter un médecin dès l’apparition des symptômes. Afin d’éviter de contracter la salmonellose, le bureau de veille sanitaire recommande de se laver les mains après être aller aux toilettes, de respecter la chaîne du froid et enfin de bien cuire les volailles et les œufs en les consommant les plus rapidement possible après leur achat.