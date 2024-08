Un hôtel de 34 chambres à l’étude à Toahotu

Une consultation publique a été ouverte par la mairie de Tairapu-Ouest autour d’un projet d’hôtel situé sur la pointe Poriro, à proximité de la mairie annexe de Toahotu. L’établissement, d’un peu plus 3500 m2, en comptant les 9 bungalows, la vingtaine de chambres, l’accueil, le restaurant – bar et la salle d’activité, nécessite un remblai de 12 000 m3 sur un site où un projet de résidence avait déjà été rejeté.

Il s’agit d’une opportunité de « développement économique pour la commune », explique le tavana Tetuanui Hamblin à Tahiti Infos, qui a repéré le projet. Sa mairie de Taiarapu-Ouest, ainsi que la mairie annexe de Toahotu, installée tout près du terrain en question, ont lancé jusqu’à fin août une consultation publique autour d’un nouveau projet hôtelier. Les riverains sont invités à donner – en mairie ou à la DCA de Taravao – leur avis sur l’étude d’impact qu’ont fait réaliser les promoteurs d’un établissement de 34 chambres, qui doit être implanté sur un terrain aujourd’hui vierge de la pointe Poriro, derrière la salle omnisports de Toahotu.



Un site bien connu dans la zone, puisqu’en 2022, un projet de résidence, alors baptisé Areiri, avait été présenté, et très critiqué lors de réunions publiques, pour son impact environnemental. Fini les habitations, la SAS Toahotu Resort veut, elle, construire 9 bungalows, dont 5 côté lagon, un immeuble de 24 chambres, assortis d’une réception, un bar-restaurant face à la piscine, une aire de jeux avec fare pote’e et une salle d’activité orientée vers le fitness et le yoga, le tout sur un terrain qui restera arboré. 3 516 m2 d’emprise au sol au total, qui nécessiteront 12 000 m3 de terrassement en remblais. D’après Tahiti Infos, le chantier, s’il est autorisé, doit durer deux ans, pour un investissement de plus d’un milliard de francs, et 35 emplois à la clé après l’ouverture. La consultation publique est ouverte jusqu’au 29 août.