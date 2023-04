Un journal intime retrouvé et rendu par Fare Rata à la famille d’un père disparu

Un employé de Fare Rata, intrigué par un carnet aux objets trouvés, a retrouvé son destinataire 12 ans après le décès de son auteur : sa fille, qui n’avait que peu de souvenirs de son père, et qui pensait le journal intime perdu pour toujours.

L’histoire commence en 2011 lorsque le père de Tiare, vivant en France, décède. Sa fille n’avait que peu de souvenirs de lui. En 2018, Maire, une amie de son papa, lui envoie par simple courrier le journal intime de celui-ci, dont elle ne soupçonnait pas l’existence. Mais ne le voyant pas arriver, Tiare était très peinée de perdre ce précieux souvenir.

Jusqu’au matin du 23 mars 2023, où John a appelé Tiare pour lui demander si elle connaissait la personne inscrite sur un livre (voir encart) entreposé et sécurisé dans l’armoire des objets perdus du bureau de poste de Papeete.

L’emballage avait disparu lors de l’envoi, et l’adresse de la destinataire avec. Heureusement, un nom écrit à la plume sur la couverture a permis à John de rechercher le destinataire du livre. Grâce à sa persévérance, le responsable des facteurs de la poste de Papeete a finalement réussi à remonter jusqu’à Tiare et à lui remettre ainsi le précieux journal intime de son père décédé. « C’est grâce à des moments comme celui-ci que je me rappelle pourquoi j’aime mon travail et pourquoi il est important », dit le facteur.

Avec communiqué