L’opéra néo-zélandais, « Ihitai ‘avei’a » pourrait être présenté au fenua. Une œuvre originale en anglais et tahitien à laquelle les promoteurs souhaitent faire participer des artistes locaux, et qui devrait impliquer le Conservatoire artistique de Polynésie française.

Un opéra pour conter les aventures de Tupaia aux Polynésiens, c’est le projet original du chanteur-compositeur Tim Finn et de Célestine Hitiura Vaite qui ont écrit Ihitai ‘avei’a – Star Navigator. Un opéra qui retrace le voyage du célèbre navigateur originaire de Raiatea et du capitaine Cook vers la Nouvelle-Zélande. Ce spectacle unique de 90 minutes, à 35% en reo tahiti, et qui rassemble de 60 à 80 musiciens et 120 choristes, avait été joué trois fois en mars 2021, à guichets fermés, en ouverture de la saison de l’Opéra de Nouvelle-Zélande à Auckland. La crise sanitaire avait empêché le spectacle de se jouer en Australie. Un projet d’envergure que les promoteurs souhaitent pouvoir proposer aux Polynésiens. Une prestation symbole d’un « retour aux sources » selon Ena Manuireva, l’un des instigateurs du projet sur le plan local : « C’est ici que tout a commencé. Pour moi, c’était évident que ça devait arriver ici. On va essayer de fermer le triangle polynésien en faisant Tahiti, après on monte sur Hawaii et on espère faire aussi le Chili et Rapa Nui ».

Pour que les Tahitiens puissent s’approprier cette histoire, les promoteurs souhaitent leur offrir la possibilité de participer au spectacle. Ils sont donc à la recherche de voix et de musiciens du fenua qui apporteront une touche locale supplémentaire à cet opéra, notamment des ténors et des sopranos. « Je suis prêt à faire confiance aux Polynésiens d’ici. Je sais qu’ils aiment chanter, que certains font du solfège et ça c’est important », explique, confiant, Ena Manuireva.

Ena Manuireva a rencontré, la semaine dernière, le directeur du conservatoire Fabien Dinard, le chef de l’orchestre symphonique du CAPF Frédéric Rossoni, et Peterson Cowan à la tête du département de chant lyrique. Une collaboration se dessine, mais ce projet ambitieux ne devrait voir le jour que début 2025.