Un kit éducatif pour la sauvegarde du patrimoine naturel

La Diren a conçu un kit éducatif complet à l’attention des enfants qui sera distribué à la rentrée scolaire prochaine, afin de les sensibiliser à la sauvegarde du patrimoine naturel polynésien,

La Polynésie française, bien qu’isolée dans le Pacifique, n’est pas épargnée par les menaces écologiques susceptibles de faire disparaitre les espèces endémiques. Démographie en constante augmentation, milieux de plus en plus perturbés et, en outre elle est soumise au phénomène de mondialisation facilitant l’introduction d’espèces potentiellement envahissantes.

Mais la prévention, pour être efficace, nécessite une réappropriation par la population de son patrimoine naturel. Il est apparu que les enfants, à la fois futurs adultes et relais d’informations auprès de leurs parents, méritaient une attention particulière.

Des infos, des jeux et des activités multimédia

La Direction de l’environnement s’est donc attachée à concevoir à destination des élèves du troisième cycle (CM1, CM2, 6e) un kit éducatif complet qui sera distribué à la rentrée scolaire prochaine.

Dans ce kit sont abordés les notions d’espèce, de biodiversité, d’habitat, de régime alimentaire, de statut biogéographique (endémique, indigène, envahissante), d’impacts des espèces envahissantes, de mode de dispersion, de répartition des espèces ou de patrimoine naturel.

Le kit contient diverses activités (1 jeu memento de 40 cartes, 1 jeu des 7 familles de 42 cartes, 1 jeu du vini avec un plateau de jeu, un paquet de 40 cartes, 1 schéma de bassin versant et un paquet de 51 cartes « crustacés et poissons », 4 fascicules sur les fourmis communes et 1 clé USB incluant 7 activités multimédia.

Ces 7 dernières activités ainsi que le fascicule sur les fourmis sont accessibles et téléchargeables par tous sur le site de la Direction de l’environnement.

