Bientôt des compteurs d’eau pour les domaines agricoles de la Presqu’île

« La mise en place de compteurs permettra de tendre vers la responsabilisation des usagers, » indique le compte rendu du conseil des ministres.

Avec le soutien financier de l’État au titre des investissements structurants, le Pays prévoit de réhabiliter les captages et de mettre en place des compteurs d’eau sur le domaine Marumarutua de Afaahiti et sur le plateau de Taravao. Il prévoit égalemnt la réhabilitation du réseau hydraulique du domaine Ataha aux Marquises. Selon le gouvernement, « la mise en place des compteurs permettra de tendre vers la responsabilisation des usagers aux enjeux environnementaux et à la préservation des ressources en eau. »

286 millions de Fcfp pour viabiliser des terres agricoles

Par ailleurs, toujours au chapitre agriculture, l’État apporte 286 millions de Fcfp au développement agricole.

La convention de développement de l’agriculture en Polynésie française est sur le point d’être modifiée pour intégrer un soutien financier de l’Etat en crédits d’investissement de 286 millions de Francs, soit 47.6 millions par an de 2018 à 2023.Un financement en provenance du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à Paris. « Ce financement permettra de réaliser en particulier des programmes d’aménagements de nouvelles terres domaniales tout en privilégiant le développement d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et de la santé des Polynésiens, tout en assurant un revenu digne aux agriculteurs. »

