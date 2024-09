Un mort et un blessé grave dans une collision au PK 17,5

Un homme a trouvé la mort et un autre est gravement blessé après une collision frontale entre un pickup et un camion plateau au PK 17,5 à Punaauia.

L’accident a eu lieu aux alentours de 16 heures au PK 17,5. Un homme d’une soixantaine d’années, au volant d’un pickup qui circulait dans le sens Papeete-Taravao a perdu le contrôle de son véhicule – il se serait endormi ou aurait fait un malaiser – et heurté un camion-plateau qui circulait dans l’autre sens.

Les sapeurs-pompiers venus de Punaauia et de Paea ont du désincarcérer les deux conducteurs. Celui qui a provoqué l’accident souffre de graves blessures et a été évacué vers le CHPF. Pendant cette opération de désincarcération, le conducteur du camion, également âgé, a fait un arrêt cardiaque. Les secours ne sont pas parvenus à le réanimer, et il est décédé sur les lieux de l’accident. Son passager, en revanche, est indemne.

C’est le 18e mort cette année sur les routes de Polynésie.