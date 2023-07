Arrivée en fanfare et début des visites pour le quatre-mâts péruvien

Le BAP Unión, un navire-école de 115 mètres de long, est arrivé à Tahiti ce jeudi matin. Une entrée dans le port très impressionnante avec ses élèves-officiers grimpés dans les vergues des quatre mâts. La Marine nationale avait fait venir un « piquet d’honneur » pour saluer le voilier péruvien d’où s’est élevé la Marseillaise à son accostage.

C’est un fameux quatre-mâts qui est entré en rade de Papeete ce jeudi matin. Le Unión, ses 115 mètres du beaupré à la poupe, et ses mâts qui pointent à plus de 50 mètres au-dessus de l’eau, a d’abord été salué par la Marine nationale, qui avait envoyé un « piquet d’honneur » sur le quai. Le voilier, au grément carré traditionnel mais à la coque et à la conception bien moderne, a ensuite accueilli les autorités militaires et nationales françaises pour une visite de courtoisie par le commandant du navire José Luis Arce Corzo. L’ambassadeur du Pérou installé en Australie est également venu tout spécialement pour accueillir le bateau et « faciliter la connexion » avec le public et les autorités de la Polynésie française. Le BAP Unión commence sa circumnavigation – un tour du monde maritime et, en l’occurrence à la voile – par cette première escale à Tahiti et continuera ensuite pendant dix mois vers 14 pays, passant de l’Océanie à l’Afrique puis les Amériques et l’Asie.

École et ambassade flottante

L’équipage est constitué de 250 personnes dont des « cadets » venus apprendre leur métier d’officier. Mais ce bateau a aussi un rôle diplomatique comme l’explique l’ambassadeur Vitaliano Gallardo Valencia. « C’est une combinaison entre la partie formation, la partie internationale en invitant les marins d’autres pays, et enfin l’interaction avec les gouvernements dans différents coins du monde. C’est une interaction avec un pays ami et proche du Pérou comme la France. »

D’ailleurs le bateau comprend une salle de découverte des produits péruviens comme le café, la laine alpaga, la culture inca, les légumes, les fruits, l’alcool… « C’est le reflet de notre histoire maritime et de notre culture », explique le commandant. Ce navire-école, conçu spécialement pour former de jeunes matelots et qui a été officiellement lancé par l’armée péruvienne en 2016 fait aussi la fierté du pays avec sa conception moderne, ses 34 voiles dont chacune a son propre nom et fonction, sa technicité et sa construction made in Perù. « Nous avons un service industriel dans la marine et c’était un projet professionnel, un challenge, une preuve de leur efficacité de construire un bâtiment comme celui-ci. Ils voulaient démontrer qu’ils sont capables d’utiliser de la modernité et le montrer dans le monde grâce à ces visites. On peut le faire et on peut le faire bien. »

Le public pourra venir admirer ce navire exceptionnel qui reste à Papeete jusqu’au dimanche 16 juillet. Il suffit de se présenter à l’embarcadère avec sa carte d’identité entre 10 heures et 17h30 tous les jours, à l’exception du samedi, date à laquelle le bateau sera ouvert de 10h à 15h30.