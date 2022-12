Un Noël pour 200 enfants de Pirae

La commune de Pirae organisait ce mercredi le Noël de 200 enfants. Une journée récréative qui les enchantés et qui s’est terminée par une visite du Père-Noël.

La commune de Pirae organisait ce mercredi son traditionnel Noël dans les jardins de l’hôtel de ville. Une journée récréative qui a permis aux enfants des agents communaux et ceux des quartiers prioritaires de passer un bon moment et de fêter la nativité en avance. Au total, 200 enfants âgés d’un à douze ans ont profité de cette journée organisée par le service de l’action sociale et éducative de Pirae. Les plus petits ont profité d’activités et de jeux durant la matinée alors que les plus grands ont fait une sortie au cinéma. Selon Yann Paa, chef du service en charge de la manifestation, il s’agit du grand retour du Noël de la commune.

Objectif rempli pour la commune qui a offert du rêve, le temps d’une journée, à ses enfants qui sont heureux que l’on « s’occupe » d’eux. Pour finir en beauté, ils ont même eu la chance de rencontrer le Père Noël qui est arrivé en Harley-Davidson.