Un nouveau commandant et toujours des missions pour la frégate Prairial

Après un an à la tête de la frégate de surveillance, le commandant Pierre Louis Josselin a laissé la place au commandant Alban Doulcet ce matin. Il rappelle que le Prairial, malgré ses 30 ans de navigation, reste un bâtiment essentiel à la surveillance de la zone maritime et aux missions d’intérêts civils et militaires, au fenua comme dans la région.

Garde-à-vous et uniformes de cérémonie, ce matin à bord de la frégate de surveillance Prairial. Après un an aux commandes du navire de 93 mètres, le plus important de la flotte de la Marine nationale en Polynésie, le capitaine de frégate Pierre-Louis Josselin a fait ses adieux à l’équipage. « C’était une année pleine de défi » a-t-il commenté, rappelant que le bâtiment, qui fête le trentième anniversaire de son lancement cette année, avait subi une remise en état complète lors d’un arrêt technique de 4 mois. Ce qui n’a pas empêché le Prairial de mener une longue mission en Asie du Sud-Est, ou de mener l’opération Ora Ora de déploiement de la vaccination dans les îles isolée des Tuamotu. Pierre-Louis Josselin restera encore un an affecté en Polynésie, au sein de l’État-major de Arue.

D’un bras tendu, le contre-amiral Jean-Mathieu Rey a donc désigné à l’équipage, 90 marins auxquels peuvent se mêler des commandos de marine sur certaines missions, leur nouveau commandant : il s’agit du capitaine de frégate Alban Doulcet. Jusqu’à présent commandant en second d’une frégate multi-missions basée à Brest, cet officier de 42 ans, avait commencé sa carrière ici, en Polynésie, à bord du patrouilleur la Tapageuse. C’était en 2002 et à l’époque, le Prairial était déjà en service depuis plus de 10 ans. Mais malgré son âge, le navire est encore d’une importance capitale pour le fenua, explique le nouveau commandant.

Le Prairial doit encore rester en service pendant au moins 10 ans avant d’être retiré du service. Parmi ses missions permanentes, la surveillance de la ZEE polynésienne, mais aussi la représentation de la France et la lutte contre le narcotrafic à une échelle régionale. La frégate de 93 mètres devrait d’ailleurs mener une mission en Amérique du Sud d’ici la fin de l’année.