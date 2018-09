Un nouveau pont à Matatia, mais des riverains inquiets

Un an et demi après son effondrement, un pont de Matatia flambant neuf a été inauguré mardi matin par les autorités de la commune, du Pays et de l’Etat. Néanmoins des riverains manifestent leur mécontentement et considèrent que ce pont « engendre quelques problèmes » de sécurité. Ils demandent la mise en place de ralentisseurs pour forcer les véhicules à ralentir sur cette portion de route.

Il aura fallu attendre près d’un an et demi pour que le pont de Matatia à Punaauia soit entièrement remis à neuf. « On a été tributaires du réseau électrique », explique le ministre de l’Equipement, René Temeharo, « c’est pour ça que cela a pris autant de temps. Il a fallu des spécialistes et des moyens d’Engie ». Le pont s’était effondré lors des intempéries du mois de janvier 2017. Teamo Auguste, un agent de la commune de Punaauia, se souvient très bien de l’effondrement de ce pont il y a près de deux ans. Il travaillait sur la zone à ce moment là.

Pour parer au plus pressé, le gouvernement avait installé un pont Bailey provisoire venu de Raiatea quelques mois après les intempéries. Aujourd’hui, le nouveau pont a coûté 130 millions de Fcfp, dont plus de 20 millions de Fcfp émanant de l’Etat, dans le cadre du fonds de secours pour les outre-mer. Il fait 12 mètres de large avec deux voies de circulation et un trottoir de chaque côté. Par ailleurs, des enrochements des berges de la rivière ont été effectués en amont et en aval du pont pour réduire le risque d’érosion. Mardi matin, c’est Tuterai, le fils du défunt tavana Rony Tumahai, qui a coupé le ruban visiblement très ému.

Le premier adjoint de Punaauia, Simplicio Lissant, a confirmé dans la foulée que le pont était une œuvre que l’ancien tavana attendait avec impatience pour le bien être de ses administrés.

Les riverains inquiets

Mais même s’il est flambant neuf, ce pont ne fait pas que des heureux. Teiva Lo habite à quelques encablures du pont et affirme ne plus pouvoir sortir de sa servitude sans craindre pour sa vie, ainsi que pour celle de ses enfants, à cause de la vitesse des véhicules. Il considère que ce pont surélevé va « servir de rampe de lancement à tous les engins et à toutes les voitures ». « Il est quasiment impossible de sortir de chez nous » explique Teiva Lo qui demande donc la mise en place d’au moins un ralentisseur.

Teiva Lo a d’ailleurs profité de la présence du ministre de l’Equipement, René Temeharo, mardi matin pour le sensibiliser au problème. Ce dernier affirme avoir entendu les demandes des riverains, mais craint que cette demande ne puisse être réalisée à court terme.

Le premier adjoint au maire Simplicio Lissant a affirmé lui que le conseil municipal prendra un arrêté pour limiter la vitesse à 30 kilomètre heure.