Un nouveau président pour les professionnels du numérique

Thibault de Reviere a été désigné nouveau président de l’Organisation des professionnels de l’économie numérique (OPEN), en remplacement de Vincent Fabre.

Réunis en assemblée générale jeudi 8 avril 2021, les membres de l’Organisation des professionnels de l’économie numérique (OPEN) ont procédé au renouvellement du conseil d’administration qui vient de choisir son président Thibault de Reviere.

Il succède à Vincent Fabre qui a œuvré pendant de nombreuses années pour transformer cette association en une véritable organisation représentative de la filière numérique du Fenua. « Vincent Fabre a permis un formidable bond en avant pour l’organisation dont la représentativité auprès des acteurs économiques et du Pays n’est plus à démontrer. Sa vision globale de l’économie numérique a guidé OPEN dans son développement pour accompagner la transition digitale de notre environnement, aussi bien dans les usages que dans les infrastructures » souhaitent rappeler les membres du conseil d’administration.

Aujourd’hui OPEN a pour mission de représenter, informer, former et être force de proposition pour les entreprises liées à la filière numérique. Dans le contexte de relance économique qui nous attend, les sociétés polynésiennes sont définitivement entrées sur le chemin de leur digitalisation, rendant le rôle de OPEN plus que jamais essentiel pour accompagner cette transition. Avec plus d’une quarantaine d’entreprises de divers secteurs (service, industriel, telecom…), une représentation au sein du collège du développement du CESEC et un rattachement au partenaire essentiel qu’est le MEDEF Polynésie française qui regroupe 20 organisations professionnelles représentant plus de 400 entreprises et 14 000 salariés, l’Organisation des professionnels de l’économie numérique est devenue un acteur incontournable du paysage numérique polynésien.

Composition du bureau : Président : Thibault de Reviere (#Prox-i) Vice- Président : Tuarii Lucas (Polynésienne des Eaux) Secrétaire : Frédéric Latil (Alvea Consulting) Trésorier : Eugène Sandford (ESCI) Assesseur : Véronique Ampournales (Groupe OPT) Assesseur : Florian Chabot (SF2i) Assesseur : Alain Chane (TEP) Assesseur : Patrick Legendre (Iki Consulting)

Avec communiqué