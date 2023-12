Un nouveau prix pour les romanciers auto-édités

L’agence littéraire Fanny Cairon et la maison d’auto-édition Publishroom Factory ont créé le Prix du Nouveau Romancier. L’objectif ? Donner leur chance aux nouveaux talents littéraires. Les inscriptions sont ouvertes.

Les auteurs auto-édités peuvent candidater jusqu’au 31 décembre (à minuit, heure de Paris) au premier Prix du nouveau romancier. Le lauréat recevra la somme de 5 000 euros et bénéficiera d’une communication autour de son œuvre. Ce prix a été lancé par l’agence littéraire Fanny Cairon et la maison d’auto-édition Publishroom Factory. Il vise à « réunir et mettre en avant des projets littéraires d’auteurs indépendants », à « créer une communauté d’auteurs indépendants ». Il veut « aider et participer à la mise en lumière de manuscrits et d’auteurs venant de l’autoédition ».

Le prix s’adresse aux auteurs qui ont déjà fait paraitre leur ouvrage où qui s’apprêtent à le faire. Il est gratuit et ouvert à tous. Les manuscrits seront soumis d’abord à un jury de présélection puis les textes présélectionnés seront, dans un second temps, adressés au jury final. Lequel sera composé de membres des équipes organisatrices mais aussi de professionnel des métiers du livre (éditeurs, libraires, imprimeurs, graphistes et auteurs entre autres). La proclamation des résultats aura lieu entre le 15 et 30 mars 2024 au plus tard.