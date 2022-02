Un philanthrope australien décède dans un accident de bateau à Tahiti

Un philanthrope australien est décédé dans un accident de bateau « près de Tahiti » rapportent les médias anglo-saxons. Neil Balnaves était âgé de 77 ans. D’abord célèbre producteur de télévision, il avait créé la Balnaves Foundation en 2006, au service de l’éducation, de la recherche médicale et de l’art. C’est un premier grave accident de bateau qui l’avait fait changer de vision il y a une vingtaine d’années.

Triste coup du sort pour Neil Balnaves : le philanthrope australien est décédé dans un accident de bateau « près de Tahiti » il y a environ une semaine d’après The Guardian Australia. Le tabloïde anglais The Sun rapporte une chute alors qu’il était dans une petite embarcation à côté du Oneworld, un yacht de luxe sur lequel il passait des vacances avec sa femme. Malheureusement il n’a pas survécu à cet accident. Il en avait subi un premier en 2002 sur la Gold Coast, qui lui avait valu un long séjour à l’hôpital.

3 millions de dollars par an donnés à l’art, la médecine et l’éducation

Ancien responsable d’une chaîne de télévision australienne, cet accident a provoqué chez lui un déclic. Il devient d’abord membre du Ardent Leisure Group, groupe à la tête du parc à thème Dreamworld, de 2003 à 2016. En 2006, il crée sa fondation familiale, la Balnaves Foundation qui « distribue 3 millions de dollars australiens par an ». Il sera regretté par les nombreux organismes « éducatifs, médicaux et artistiques ou encore destinés à la jeunesse, aux personnes défavorisées et à l’Australie aborigène » à qui il avait voué la dernière partie de sa vie, et par sa femme et ses deux enfants qui lui survivent.