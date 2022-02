Virginie Bruant et Naea Bennett entrent au gouvernement, Isabelle Sachet en sort

Plus de trois mois après la démission de Nicole Bouteau, Édouard Fritch a présenté ce matin son gouvernement « complété ». Deux nouveaux ministres entrent dans l’exécutif : Virginie Bruant devient ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, et Naea Bennett est ministre de la Jeunesse et de la Prévention de la délinquance, en charge des sports, un ministère nouvellement créé.

Le 10 novembre dernier, quelques jours après la démission de Nicole Bouteau, Édouard Fritch présentait un gouvernement « restreint ». Les portefeuilles de l’ex-ministre du Tourisme avaient été affectés à différents membres de l’exécutif en exercice. Une solution « temporaire », expliquait le président, qui annonçait alors un remaniement plus profond après le vote du budget, en fin d’année. En janvier, pourtant, le leader du Tapura disait vouloir « prendre le temps » de reconstituer son équipe, qui a finalement été présentée ce matin. Un vice-président et huit ministres : Édouard Fritch maintient l’idée d’une « équipe réduite », qui aurait permis d’économiser 120 millions de francs par an ces deux dernières années sur le budget de fonctionnement du gouvernement. Une façon pour le président de répondre aux critiques sur le manque de contrôle des dépenses de son exécutif, désormais « complété et rajeuni ».

Naea Bennett au chevet de la jeunesse « normale »

Et c’est justement de la jeunesse que devra s’occuper « en priorité » le premier entrant de ce gouvernement : Naea Bennett. L’ancien footballeur récupère la jeunesse et les sports dont Heremoana Maamaatuaiahutapu avait la charge, et chapeautera aussi la prévention de la délinquance, en lien avec la DPDJ. Mais pour le président il s’agit aussi de mettre en œuvre un plan pour la jeunesse « normale » – sous entendu sans démêlés avec la justice -, « la plus nombreuse » :

« Cette jeunesse ne se plaint pas, mais elle a des besoins comme toute personne humaine, a précisé Édouard Fritch, dans son discours. Elle a besoin de se déplacer plus facilement, de s’instruire dans de bonnes conditions, de se divertir dans des activités saines et épanouissantes, de se socialiser, de se préparer à la citoyenneté adulte ». Parmi les axes prioritaires : faire en sorte que cette jeunesse, « pour être bien dans leur peau et dans leur tête », connaisse mieux « leur langue, les îles dans lesquelles ils vivent, au travers de ses composantes animales, végétales et humaines ».

Virginie Bruant pour faire le lien entre le travail et la solidarité

Autre entrée au gouvernement, celle de Virginie Bruant. L’ancienne chef d’entreprise, qui siège à l’assemblée depuis 2013, devient ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, en charge de la condition féminine, de la famille et des personnes non autonomes. Soit un mélange de portefeuilles précédemment portés par Nicole Bouteau et Isabelle Sachet, non mentionnée par Édouard Fritch, mais qui quitte bien le gouvernement. Sa feuille de route : mettre en œuvre « une politique d’insertion sociale plus vigoureuse et plus large » privilégiant « l’assistance et l’accompagnement au lieu de l’assistanat » et créant des passerelles entre « traitement social et le traitement économique du chômage ». Virginie Bruant, qui sera remplacée à l’assemblée par Yvannah Pomare-Tixier, était plutôt attendue au tourisme, mais elle aurait elle-même demandé cette combinaison inédite de secteurs :

Quant au Tourisme, secteur stratégique vu le marasme économique de ces deux dernières années, c’est finalement Édouard Fritch qui s’en chargera « directement » en plus de ses attributions des relations internationales et de l’égalité des territoires. Son objectif : « donner une impulsion pour relancer les investissements hôteliers et touristiques » et « aller à la conquête de nouveaux marchés touristiques de haut de gamme », notamment des marchés asiatiques. Une ligne affichée depuis de longues années, mais avec, cette fois un caractère d’urgence particulier : le secteur doit absolument se relever avant la haute saison qui démarre en juin. Et pour ça, « il faut que les procédures de déplacements des touristes lorsqu’ils viennent en Polynésie et quand ils y sont soient complétement allégées ou même levés », précise le responsable.

La mer change de main

Parmi les autres changements de ce 4e gouvernement Fritch, Yvonnick Raffin, déjà ministre de l’Économie, des Finances, de la PSG et de l’Énergie, aura à sa charge les télécommunications et le dialogue social. Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture et de l’Environnement désormais débarrassé de la jeunesse et des sports, gagne un portefeuille dédié aux « ressources marines ». Ainsi Tearii Alpha se voit privé de l’économie bleue. « Pas une sanction » assure Édouard Fritch, qui prend une fois plus dans la défense des « compétences » de son ex-vice-président qui n’a toujours pas sauté le pas de la vaccination. Mais le fait est que le statut vaccinal du maire de Teva i Uta, qui lui interdit de voyager, a joué dans la décision. Pour Heremoana Maamaatuaiautapu, l’économie bleue, la protection des océans et la pêche durable sont des sujets qu’il faut défendre à l’international :