Un podium aux championnats de France pour les espoirs de la voile polynésienne

Trois équipages polynésiens ont participé aux championnats de France multicoques, fin octobre, en Bretagne. En catégorie minime, Ewen Triponel et Raphaël Poirrier, de l’école de Voile d’Arue, ont décroché une belle troisième place.

Grand coup de frais pour les jeunes marins du fenua. Pour la première fois depuis 2007, la Polynésie était représentée aux championnats de France multicoques, organisés entre mi-octobre et début novembre à la Presqu’île de Quiberon. Courants, vent, et surtout températures… Les conditions sur le plan d’eau breton, habitué des régates de haut-niveau, sont parfois loin de celles de Tahiti. Et pourtant les trois équipages polynésiens – un en catégorie minime (12-14 ans) et deux autres en espoir (15 ans et plus) – ont su tirer leur épingle du jeu.

Ewen Triponel et Raphaël Poirrier, qui s’entrainent à Arue, ont su emmener leur Hobbie Dragoon vers une très belle troisième place en minime. Les catégories Espoir, eux, naviguaient sur des Nacra 15. Issue du Yacht Club de Tahiti, Louison Amatte, qui s’était associée avec le barreur Hippolyte Gruet, termine à la 11e place tandis que Lou Feat et Amandine Desigy se classent 26èéme place. Pour l’entraineur Benjamin Prioux, prestataire pour le club de voile d’Arue, l’important était surtout de s’essayer à des contraintes de navigation différentes et de se mesurer à des concurrents souvent très expérimentés.

La situation sanitaire pèse bien sûr sur l’organisation de nouvelles compétitions, en métropole comme au fenua. Mais la section voile compte bien multiplier les régates l’année prochaine pour « pousser toujours vers le haut-niveau », et pourquoi pas organiser un nouveau déplacement en métropole en juillet. Objectif au plus long terme : préparer les Jeux du Pacifique, qui doivent avoir lieu aux îles Salomon en 2023.