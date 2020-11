Covid : Oscar Temaru veut rouvrir les salles de sport et fermer la vente d’alcool

Le maire de Faa’a a dénoncé, dans un communiqué, la fermeture des salles de sports, ordonnée dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Pour le chef de file du Tavini, les autorités se « trompent de cible ». Il appelle au passage à « contrôler voire interdire » la vente d’alcool.

Le communiqué, diffusé vendredi par la mairie de Faa’a, est avant tout un message de soutien à Roberto Cowan. Le gérant de la salle de sport « Roberto Gym », à Faa’a avait entamé lundi un jeûne de 5 jours « pour ne pas dire une grève de la faim », comme il l’avait alors écrit sur sa page Facebook. Elle a pris fin ce samedi, Roberto Cowan, qui a perdu plus de 6 kilos se disant « satisfait du résultat ». Mais le but premier était bien d’attirer l’attention sur la fermeture des salles de sports, ordonnée par le Haussariat dans le cadre du renforcement des restrictions sanitaires destinées à limiter la propagation du Covid-19. Une erreur, pour Oscar Temaru, qui explique que « l’exercice de la pratique sportive régulière en adoptant les gestes barrières » doit être une « priorité ».

« Ce n’est pas la jeunesse sportive, les salles de sport conviviales, apanage d’une jeunesse éprise de liberté, d’exercice et d’expression corporelle, qu’il faut stigmatiser et contraindre », écrit le leader bleu ciel. En revanche, l’élu indépendantiste pointe, comme l’avait fait Édouard Fritch vendredi, vers la vente d’alcool pour « contrer la progression de la pandémie ». « Nous sommes d’avis que la vente d’alcool dans les grandes surfaces devrait être encadrée voire interdite durant cette période de couvre-feu » écrit le maire de Faa’a. Une mesure déjà appliquée, sous différentes formes, pendant de longues semaines entre mars et mai, et qui avaient été vivement dénoncée par les commerçants et par certaines associations.