Malgré la crise, des hôtels en projet à Bora Bora, Taha’a et Faa’a

Édouard Fritch et Nicole Bouteau ont reçu en fin de semaine Joël Allain, venu présenter trois projets d’hôtels. 200 clés et plus de 400 emplois en cumulé… Ces projets doivent encore franchir plusieurs étapes, du point de vue financier, technique comme administratif, et leur sortie de terre est prévue entre 2023 et 2026. Mais le gouvernement y voit tout de même un moyen de « préparer les années de reprise ».

L’ancien président d’Air Tahiti, qui a aussi été, par le passé à la tête d’EDT ou de la société gestionnaire des hôtels Pearl Beach, est présenté comme le « promoteur hôtelier » de ces trois projets. L’identité des investisseurs n’est en revanche pas connue pour chacun d’entre eux. Le premier, l’hôtel Bloody Mary’s Bora bora, est un projet de complexe 4 étoiles qui se développerait autour du célèbre restaurant de Nunue, dont les gestionnaires avaient déjà lancé une étude d’impact entre 2018 et 2019. Le complexe comprendrait 53 unités, des villas, bungalows ou logements collectifs, « réparties sur le flanc de colline », ainsi qu’un espace nautique pour accueillir la clientèle de plaisance et les croisiéristes. Estimé, d’après le gouvernement, à 3,5 milliards de Fcfp il fait aujourd’hui l’objet d’une demande de permis de construire qui vise un démarrage des travaux début 2021, pour une durée de deux ans. L’hôtel emploierait, à plein régime, environ 70 personnes.

Joël Allain a aussi présenté un projet d’hôtel 3 étoiles, qui permettrait la création de 65 emplois à Tahiti. L’établissement de 81 chambres, qui serait situé à proximité de l’aéroport, viserait avant tout le clientèle de voyageurs en transit, le personnel naviguant et la clientèle d’affaire. Le permis de construire de cet « immeuble moderne », qui doit aussi comporter deux niveaux de bureaux et 200 places de parking, « a été déposé » pour un démarrage des travaux en mai 2022, toujours d’après le gouvernement.

Enfin, l’ancien dirigeant d’Air Tahiti a évoqué la construction d’un nouveau resort 5 étoiles sur le motu Tehotu, au nord de Taha’a. Le projet s’appuierait sur un « domaine qui s’étend sur 1 hectare et dispose d’un littoral de près d’1 kilomètre constitué d’une plage de sable de blanc ». Comportant 75 villas de haut standing, il serait encore « en cours de conception ». « Des discussions, bien avancées, sont en cours avec une grande enseigne hôtelière pour l’exploitation et la commercialisation du resort », précise le gouvernement. Les travaux ne débuteraient pas avant 2023 pour une ouverture en 2026, mais le porteur de projet veut commencer à préparer, « avec le soutien du Pays et la commune, la formation des futurs employés de l’hôtel au nombre de 340 qui seront majoritairement de Taha’a ».

Joël Allain n’a pas souhaité, pour le moment s’exprimer publiquement sur ces trois projets. Du côté du Pays en revanche, on les met en avant : pour le président Édouard Fritch, ces projets « permettent de se tourner vers l’avenir et de préparer les années de reprise qui viendront à n’en pas douter lorsque la crise sanitaire mondiale sera derrière nous ».

