Un premier championnat d’ampleur pour les passionnés de jeux vidéo

Salt Event et Foodeez lancent le Rockstar E-Sport Championship, premier du nom. Ce championnat disputé sur cinq jeux et trois consoles va durer plusieurs semaines, avant des finales les 7 et 8 décembre. Avec l’idée de démocratiser ce genre d’évènement.

Plus d’un milliard et demi de dollars de revenus estimés en 2024, plus de 570 millions de spectateurs autour du globe, des équipes professionnelles, des compétitions organisées dans des stades : le marché mondial de l’eSport n’a pas fini d’exploser.

Et le phénomène n’épargne pas le fenua, où de bons joueurs ont émergé, et où une première compétition d’envergure est organisée du 30 octobre au 8 décembre. A la clef, 500 000 francs à se partager entre les différents vainqueurs. Environ 300 joueurs sont attendus par les organisateurs, l’agence Salt Event et l’entreprise Foodeez, qui s’offre là un joli coup de projecteur pour le retour des boissons Rockstar dans les rayons du fenua. Près de la moitié des places disponibles a déjà trouvé preneur.

Tous les gamers ne viennent pas des mêmes horizons : cinq jeux et trois supports (Switch, PS5 et PC) sont au programme. Comme souvent, les jeux de combat sont plébiscités. Seule la simulation de football EA Sports FC, anciennement connue sous le nom FIFA, fait figure d’exception au milieu de Super Smash Bros Ultimate, League of Legends, Street Fighter 6 et Fortnite. « C’est notre partenaire, l’association Tahiti Nui Arena, qui a fait cette sélection en sondant sa communauté. On a aussi choisi ces jeux pour un beau spectacle », souligne Maitena, chef de projet du côté de Salt Event.

Si vous n’y connaissez rien, ces jeux ne se résument pas qu’à se donner des coups de poings virtuels ou à vider le chargeur d’un fusil automatique à travers un écran. Ils demandent avant tout de la rigueur, pour mettre en place des stratégies bien répétées, mais aussi dextérité, concentration et réflexes. Le tout, sur des parties pouvant parfois durer plusieurs heures.

Des qualités qui seront mises à l’épreuve pendant un mois, lors de la phase de qualifications de ce 1er Rockstar E-Sport Championship : « Il y a deux possibilité de jouer : soit en ligne si on a son matériel, avec un lien qui sera transmis, ou bien chez nos partenaires Ingame et Arcadia ». Des qualifications programmées sous la forme d’un championnat, avec la garantie pour les joueurs de disputer plusieurs matchs, quels que soient leurs résultats.

Suivront les finales, le 7 décembre chez Arcadia pour le jeu League of Legends, puis le 8 au chapiteau de la présidence. « Pour les jeux en équipe, comem Fortnite ou League of Legends, deux équipes seront en finale, contre trois joueurs pour les jeux en solo », précise Maitena. Cette soirée sera ouverte au public, qui pourra profiter d’animations et de jeux.