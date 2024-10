Un premier Te Kai des métiers de la gastronomie et du tourisme pour susciter des vocations

La première édition des Journées des métiers du tourisme et de l’art culinaire polynésien se déroulera le 25 octobre sous le grand chapiteaux de la présidence. En matinée 800 scolaires découvriront les possibilités de carrière qui s’offrent à eux. L’évènement sera ensuite ouvert au grand public et aux professionnels de 13 heures à 17 heures. Au programme: une masterclass dispensée, entre autres, par le chef étoilé Thierry Marx en mission au fenua, mais aussi un débat autour du « recrutement et du management dans la filière de la restauration à l’ère des millenium ».

Le campus des métiers et des qualifications du Pacifique organise la première édition des journées des métiers du tourisme et de l’art culinaire polynésien. Cet événement, que le Pays souhaite pérenniser chaque année, vise à établir une « signature culinaire polynésienne » afin de développer le « tourisme gourmand » dans les archipels. C’est un projet d’envergure sur lequel le président Brotherson a sollicité la collaboration du chef étoilé Thierry Marx, qui sera au fenua du 20 au 27 octobre, accompagné de deux autres personnalités : Raphaël Haumont, chimiste fondateur du Centre français d’innovation culinaire avec Thierry Marx , connu pour ses travaux sur la cuisine moléculaire, et Mathilde L’Ecotais, photographe spécialisée dans la cuisine. Ces experts seront à la disposition des professionnels ainsi que du grand public lors de ce premier Te Kai.

Au programme de cet après-midi, une Masterclass à quatre mains sur la transformation de la cabosse de cacao, animée par le chef français et Raphaël Haumont. Les professionnels issus des secteurs du tourisme, de la gastronomie, ainsi que de l’agriculture et de la pêche, mais également le public, sont invités à échanger sur la question du « recrutement et du management dans la filière de la restauration à l’ère des millenium » . Cette approche, décrite comme « à 360° », vise à créer une synergie entre tous les acteurs, en partant de la terre et de la mer pour arriver jusqu’à l’assiette. Le but étant, à terme « d’aider la filière à se projeter et à trouver des leviers pertinents pour le futur de la profession », disent les organisateurs. Car comme évoqué lors d’une rencontre récente à Paris entre Thierry Marx et Moetai Brotherson, le Pays envisage de valoriser davantage le secteur en créant notamment une filière de formation culinaire à l’université de la Polynésie française.

Cette stratégie s’inscrit sur le long terme et nécessite également la création d’un vivier de talents. Ainsi, 800 scolaires auront l’opportunité de découvrir les métiers liés à la cuisine et au tourisme en matinée. Des ateliers interactifs leur permettront de s’initier aux bases de l’art culinaire et de comprendre les nombreuses carrières qui s’offrent à eux. Cette sensibilisation dès le collège est essentielle pour susciter des vocations dans un secteur en quête de main-d’œuvre qualifiée. L’un des objectifs de cette rencontre est d’encourager l’émergence de nouveaux talents. Rendez-vous donc le 25 octobre prochain, de 13h à 17h, sous le grand chapiteau de la Présidence.

Thierry Marx sera L’Invité de la rédaction, mardi 22 octobre à 8 heures sur Radio 1 et Tiare FM