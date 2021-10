Un salon Beauté & Bien-Être pour faire le plein de bonnes énergies

Radio 1, Tiare FM et SA Productions présentent la 9ème édition du Salon Beauté & Bien-Être, sur l’esplanade basse de To’ata du 11 au 14 novembre 2021. De nombreux exposants à retrouver dans un espace dédié à la détente, la relaxation et l’art de vivre.

Trois ans après son dernier salon, Sonia Aline, directrice du groupe média radios et de la société de production d’événement, est de retour pour le rendez-vous incontournable à Tahiti du bien-être. Le salon se tient sur l’esplanade basse de To’ata du 11 au 14 novembre 2021, où cent exposants présenteront leurs domaines divers. Les personnes à la recherche de relaxation… sous forme de massages, soins énergétiques et de produits cosmétiques auront le choix de rencontrer ceux qui les proposent. Parmi les exposants, les visiteurs pourront retrouver Bleue Libellule, Jolie Nathalie, Pulp Tahiti, Tropical Boho. Le but : mettre en valeur les professionnels du secteur du bien-être.

Le public partira à la découverte de leurs produits et services, nouveautés, promotions et démonstrations sur place dans une ambiance chaleureuse et conviviale. En partenariat avec Polynésie 1ère et Tahiti Infos.

Le Salon Beauté & Bien-Être, du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 2021, place To’ata de 9h-18h.

CONTACTS : [email protected] – [email protected] – 40.43.41.00