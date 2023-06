Un séisme d’une magnitude supérieure à 5 ressenti dans l’ouest de la France

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,3 a été ressenti dans l’ouest du pays. Des secousses de cette ampleur sont particulièrement rares en métropole.

Avec notre partenaire Europe 1.

Le tremblement de terre s’est produit à 18h38 à proximité des communes de Surgères (Charente-Maritime) et Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), à mi-chemin entre La Rochelle et Niort, près du Marais poitevin. Les pompiers de Charente-Maritime, « confrontés à un nombre important d’appels », ont publié un communiqué demandant à « contacter les secours seulement par nécessité d’urgence ».

Un séisme de magnitude 5,3 s’est produit vendredi près de la limite entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, a annoncé le Réseau national de surveillance sismique (Renass), avec des effets notamment ressentis à Rennes, Bordeaux et Limoges.

#Earthquake 23 km SW of #Niort (#France) 27 min ago (local time 18:38:29). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/TMfkXUCwfq pic.twitter.com/MKHmMd0rYX

— EMSC (@LastQuake) June 16, 2023