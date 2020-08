Un séminaire pour guider les premiers pas des nouveaux élus

Ce lundi a débuté un séminaire d’information organisé par le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. À l’intention des nouveaux délégués syndicaux issus des 46 communes adhérentes au SPCPF, ce séminaire a pour but de les informer sur les rôles et les missions du SPCPF, par le biais de stands d’information. Diverses problématiques telles que l’eau potable et la restauration scolaire seront ainsi abordées.

Les élus délégués titulaires et leurs suppléants, issus des 46 communes membres du SPCPF, dont 21 nouveaux maires, sont réunis depuis ce lundi au Fare amuira’a Taniera à Matiata, et ce jusqu’au 6 août. Au programme, familiarisation avec le SPCPF et ses différentes compétences, un séminaire sur deux jours intitulé « Ma commune, mon avenir » qui se tiendra lui à Paea et l’élection, demain, du président du syndicat, mission tenue actuellement par Cyril Tetuanui qui brigue un nouveau mandat.

Le SPCPF a pour première mission la formation et l’information des élus municipaux et de les documenter sur tous les sujets relatifs au champ communal. Pour cette première journée, le SPCPF animera des stands d’information sur ses missions à savoir, la promotion des communes, la formation des élus, l’eau potable, l’informatique, et la restauration scolaire.

Pour Roland Apa, frachement élu maire de Nukutavake aux Tuamotu Est, dont c’est le premier mandat en tant qu’élu, c’est aussi sa première participation à un séminaire du SPCP: « cette réunion est très importante. On a besoin de savoir quels sont les chemins à prendre pour demander de l’aide surtout pour les grands travaux et les grands projets à mettre en œuvre pour notre commune. »

Et parmi les grands projets et grands travaux, il en est un qui concerne quasiment toutes les communes polynésiennes : alimenter en eau potable leurs administrés avant fin 2024, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales (CGCT). Ça tombe bien puisque parmi les ateliers mis en place par le SPCPF, il en est un qui s’occupe de sensibiliser les nouveaux élus à la problématique de l’eau potable dans les communes.

Lucas Gendron est le directeur du département eau potable du SPCPF et pour l’heure, seules 10 communes sur 48 alimentent leur population en eau potable. « Il reste beaucoup à faire pour pouvoir atteindre cet objectif que toutes les communes distribuent de l’eau potable à leurs administrés », reconnaît Lucas Gendron.

Le séminaire se poursuivra demain avec l’élection du nouveau président du SPCPF puis les 5 et 6 août à Paea, un colloque intitulé « ma commune, mon avenir. » à l’intention des maires et des directeurs généraux des services.