Paul Gauguin : les résultats des tests Covid-19 « retardés », un éventuel débarquement aussi

Le capitaine du navire de croisière a annoncé ce lundi matin que les résultats des dépistages Covid-19 menés à bord ne seraient pas disponibles avant la fin de journée. Pour les 338 passagers et membres d’équipage, la perspective d’un débarquement serait donc repoussée, a minima, à mardi. Les autorités travaillent toujours à un protocole sanitaire pour limiter les risques lors de ce retour à terre.

Déjà plus d’une journée à quai pour le Paul Gauguin. Un cas de Covid 19 avait été détecté samedi soir, alors que le bateau quittait son escale de Bora Bora. Changement de cap et retour prématuré à Papeete donc, dimanche matin, avec interdiction de quitter le navire pour les 340 occupants, qu’ils soient employés ou clients. Seuls débarquements : deux touristes qui partageaient leur cabine et ont été placés en isolement « dans un site dédié » à terre. L’une d’elles, arrivée au fenua en début de semaine, avec, comme l’exige le protocole sanitaire, un test Covid-19 négatif réalisé avant son vol, a été dépistée positive. La contamination, suspectée après analyse de son auto-prélèvement réalisé 4 jours après son arrivée, a été confirmée par un second test dimanche. En revanche, la personne qui l’accompagnait, « un membre de sa famille » d’après le Haut-commissariat, qui ne communique pas sur leur nationalité, a été contrôlée négative. De même que tous les « cas contacts » identifiés à bord du bateau, et testés en priorité.

Les autres passagers, pour l’essentiel des résidents tahitiens, ont tous été dépistés et espéraient avoir leurs résultats ce matin, pour un retour à terre possible dans la journée. Le capitaine du navire a douché ces espoirs en annonçant, peu avant 10 heures, que les résultats étaient « retardés ». Ils pourraient arriver « au mieux ce soir avant le dîner », repoussant donc à demain la perspective d’un débarquement qui sera quoiqu’il arrive encadré par les autorités. C’est ce que confirme Robin, passager confiné, comme les autres, dans sa cabine, et contacté par téléphone ce matin.

Allocution du Haussaire et du président en fin de journée

C’est donc toujours l’incertitude pour les 146 passagers et 192 membres d’équipage toujours à bord. Seule évidence : la croisière est terminée. Les passagers ont d’ailleurs été encouragés à préparer leurs bagages. Tout dépendra bien sûr des résultats de tests et en attendant, « tout le monde se pose des questions, bien sûr », explique Robin. À bord, mais aussi à terre. Certains commentaires Facebook, qui agitent les craintes autour d’un futur débarquement, n’échappent pas aux passagers du Paul Gauguin. « Si les tests sont négatifs, il n’y a priori aucune raison de ne pas débarquer », relève pourtant Robin. « Peut-être qu’ils nous demanderont de rester chez nous quelques jours par sécurité, ajoute une autre passagère, mais ça serait quand même bizarre de nous laisser là alors qu’on est pas contaminé… ».

D’abord prévue en début d’après-midi, l’allocution du Haut-commissaire Dominique Sorain et du président Édouard Fritch sur la situation du navire devrait finalement se tenir à 17 heures. Les deux responsables devraient exposer les décisions prises en fonction des résultats des tests, et rassurer sur le protocole entourant un retour à terre des passagers. Du côté de la compagnie du Ponant, propriétaire du Paul Gauguin, on a déjà annoncé une « compensation » aux clients pour l’interruption de cette croisière qui devait se prolonger jusqu’à samedi. C’est surtout la continuation de l’activité dans les semaines à venir qui est en jeu. Des croisières aux îles Sous-le-Vent, aux Marquises et au Tuamotu sont prévues tout au long des mois d’août et septembre.