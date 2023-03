Un timbre pour promouvoir le sport au féminin

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Fare Rata émet un timbre-poste à l’effigie de trois stars du football féminin en Polynésie française, les « Vahine Ura ». Leur capitaine Gwendoline Fournier et les joueuses Camille André et Kiani Wong sont ainsi célébrées en ce 8 mars.

Elles sont trois à poser fièrement, les bras croisés : Gwendoline Fournier, Camille André et Kiani Wong. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, Fare Rata édite un timbre-poste à l’effigie des « Vahine Ura ». « La pratique sportive, en général, et sa médiatisation participent à l’évolution des mentalités contribuant activement à l’égalité des genres. Le football, de par son universalité, lorsqu’il est pratiqué à haut-niveau par les femmes, illustre parfaitement leurs aptitudes techniques et tactiques, leur engagement dans la performance collective, à l’égal des hommes ! Les femmes dans le sport deviennent ainsi des exemples inspirants », explique Fare Rata, qui par ailleurs a signé un partenariat avec la section féminine de la Fédération tahitienne de football en janvier 2022 pour soutenir son développement.

« La section féminine, représentée par la sélection des Vahine Ura, a su s’imposer et forger une image de battantes notamment lors de l’OFC Women’s Nations Cup en 2022, où elle se classe en quart de finale et leur offre l’opportunité de faire une préparation en Europe où elles ont affronté le Luxembourg et Andorre », note Fare Rata qui a donc choisi trois femmes : la capitaine Gwendoline Fournier et les joueuses Camille André, qui joue désormais au RC Strasbourg, et Kiani Wong, qui est au RC Lens. « Au travers de cette émission philatélique dédiée au football féminin, Fare Rata souhaite promouvoir les efforts de la FTF et de toutes les joueuses, visant à valoriser le leadership des femmes et l’égalité des chances dans notre société polynésienne, grâce à la pratique du sport, en général, et du football féminin en particulier. »

L’émission premier jour aura lieu au siège de la Fédération tahitienne de football, ce 8 mars, où une enveloppe 1er jour sera mise en vente.