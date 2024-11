Un trois-mâts à visiter à partir de vendredi à Papeete

Le Cuauhtémoc, un navire-école de 90,50 mètres aux mâts de plus de 50 mètres de haut, va faire escale à Tahiti du 15 au 20 novembre. Les curieux sont invités à visiter ce grand voilier appartenant à la Marine mexicaine jusqu’au 19 novembre. L’entrée est gratuite, mais il faudra tout de même vous présenter sur les lieux avec une pièce d’identité.

Après sept mois de navigation entre les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, les Philippines, Singapour, l’Indonésie, l’Australie, et la Nouvelle-Zélande, le Cuauhtémoc va relâcher au fenua ce vendredi. Parti d’Acapulco, ce navire-école des forces armées du Mexique va faire sa dernière escale de cinq jours au port de Papeete, ont révélé nos confrères de TNTV. Habitué de l’Armada de Rouen, qui rassemble tous les quatre à six ans sur les quais de la Seine les plus grands voiliers du globe, le Cuauhtémoc – qui doit son nom au dernier empereur aztèque – est un symbole de combativité et d’indépendance au Mexique. Construit en 1982 à Bilbao, il avait traversé l’Atlantique en 22 jours, passé le cap Horn en 1993 et continue de parcourir les océans pour faire connaître la culture, les traditions, l’histoire du Mexique, mais aussi pour former les futurs commandants de la marine mexicaine.

Le tricontinental 2024

C’est encore le cas cette fois, avec cette « croisière de formation » baptisée Tricontinental 2024. Aux commandes de cette expédition de 222 jours, le capitaine Victor Hugo Molina Perez. Parmi les 261 membres d’équipage qui ont embarqué sous ses ordres le 6 mai dernier figurent 6 capitaines, 42 officiers, 96 cadets, 113 marins, ainsi que 2 officiers invités des marines du Guatemala et de la République dominicaine. L’équipage au complet débarquera donc à 8 heures ce vendredi 15 novembre à Papeete. Le navire ouvrira ses portes au public à partir de 16 heures ce jour-là, jusqu’à 20 heures. Le samedi, l’embarcation sera accessible de 10 heures à 17 heures, puis de 10 heures à 20 heures à partir de dimanche. Pas de système de réservation : les curieux doivent se rendre, munis d’une pièce d’identité, directement au quai d’honneur où sera amarré le bateau pendant toute la durée de son escale.