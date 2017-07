Un vol d’Air Tahiti dérouté pour une odeur de brûlé

Un incident technique s’est produit à bord d’un vol Bora Bora–Papeete lundi soir. « Après le décollage, l’équipage a perçu une odeur âcre de brûlé qui provenait du cockpit. Le commandant de bord a pris la décision de se poser à Raiatea », précise Manate Vivish, le directeur général d’Air Tahiti. Cet incident a des répercussions sur le programme de vol de la compagnie, très chargé pendant les vacances.

Comme l’a révélé Polynésie 1ère, un avion d’Air Tahiti a été dérouté sur Raiatea lundi soir, alors qu’il faisait la liaison entre Bora Bora et Papeete. Une forte odeur de brûlé provenait du cockpit : elle était suffisamment forte pour risquer de « déranger l’équipage dans ses opérations », rapporte le directeur général d’Air Tahiti, Manate Vivish. Pour le moment, on ne sait pas ce qui a causé l’incident technique. « Une équipe de techniciens a été dépêché sur place, ce mardi matin », précise le directeur général de la compagnie. En attendant d’en savoir plus, il revient sur l’événement d’hier soir : « Par précaution, le personnel s’est équipé de matériel de respiration » et l’avion s’est posé à Raiatea.

Il y avait une soixantaine de passagers à bord, « le vol était quasiment plein », rapporte le directeur général d’Air Tahiti. Tous les hôtels de l’île étant complets, en raison du Festival des Raromatai, c’est donc dans l’internat protestant de Uturoa que les passagers ont été hébergés. Certains sont partis tôt, mardi matin, pour Tahiti. Tous devraient pouvoir être rapatriés d’ici mardi soir. Cet incident intervient en pleine période de vacances scolaires, ce qui entraîne évidemment des complications. La compagnie espère « pouvoir récupérer l’appareil et le remettre en ligne dans le courant de l’après-midi », indique Manate Vivish.

Autre problème, la compagnie doit notamment gérer le réacheminement des voyageurs internationaux.