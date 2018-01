Un volleyeur polynésien intègre le championnat national

Baptiste Iotefa, jeune volleyeur originaire de Taha’a, a intégré l’équipe bretonne de Kloar-Aven VB29. Une histoire racontée par le quotidien métropolitain, Ouest France.

Le quotidien Ouest France s’est fait l’écho de l’arrivée dans le Finistère, à Clohars-Carnoët exactement, d’un jeune volleyeur polynésien, Baptiste Iotefa. Le volleyeur de 20 ans originaire de Taha’a a intégré l’équipe N3 du club Kloar-Aven VB29. C’est sur les réseau sociaux et grâce à une vidéo que Baptiste Iotefa a été repéré par le club breton à la recherche de jeune talent. En Polynésie, Baptiste Iotefa évoluait dans le club de Haamene-nui de Taha’a et faisait parti de la sélection Tahiti 2. Cette arrivée dans le club breton lui permet de jouer dans le championnat national et ainsi espérer devenir professionnel.