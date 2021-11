Un voyage artistique et documentaire en Polynésie par Titouan et Zoé Lamazou

Les éditions Au Vent des îles présentent le dernier ouvrage de Titouan et Zoé Lamazou. L’artiste navigateur a posé ses valises en Polynésie pour une durée « provisoirement définitive » et cet ouvrage réalisé avec sa fille s’attarde sur le lien des Polynésiens avec la nature. Une séance de dédicace à la librairie Klima est prévue le samedi 6 novembre.

Avec Escales en Polynésie, Titouan et Zoé Lamazou présentent leur deuxième ouvrage en commun, « une fresque vibrante, à la fois réaliste et romanesque, du pays où il a choisi de poser son sac après quarante ans d’errance » comme le décrit la maison d’édition. Dans la continuité de son travail réalisé pour l’exposition Le bateau-atelier donnée au Quai Branly de novembre 2018 à février 2019, l’artiste-navigateur complète son oeuvre centrée sur les îles Marquises avec cet ouvrage à l’honneur de tous les archipels de Polynésie. « Un livre orienté sur les relations des Polynésiens avec le vivant non-humain dans le passé comme dans le présent » indique le peintre. Mais on trouve également des œuvres qui célèbrent les îles elles-mêmes, avec leurs traits de côtes singuliers, « lagons et forêts, coraux et végétaux, animaux terrestres et marins » qui apparaissent comme des « planètes à nulle autre pareilles » indique Au Vent des îles. Pour Titouan Lamazou, l’orientation moins « anthropomorphique » de cet ouvrage est « surement influencée par la cause de la préservation du vivant qui nous préoccupe aujourd’hui ».

Le fenua est resté un univers familier pour Zoé Lamazou, polynésienne par sa mère

Si le peintre a effectué plusieurs aller-retours en Polynésie, Zoé Lamazou y a vécu plusieurs années de son enfance et a gardé un lien avec le pays où ses grands-parents maternels travaillaient pour le CEP. C’est riche de cette culture familiale qu’elle a entrepris le travail documentaire livré sous forme de pièce de théâtre en cinq actes. Elle se compose « d’entretiens avec une soixantaine de personnes très diverses des cinq archipels » qui se répondent sur des thématiques telles que « l’invisible, la mémoire ou la bombe », raconte Titouan Lamazou. On retrouve des portraits de personnalités locales telles que Chantal Spitz, Hereiti Seaman ou encore Titaua Peu, et aussi des portraits de personnes tout à fait anonymes jusque-là, de tous âges et tous horizons sociaux. Dans ce travail littéraire comme dans le travail iconographique, il y a un souci d’aborder la Polynésie avec un regard sans a priori, là où un passé chargé de mythes romantiques persiste dans la mémoire collective, comme l’explique le peintre.

« La lenteur est le moyen le plus rapide d’aller à l’essentiel »

L’ouvrage est découpé en deux parties, la première dédiée au travail de Titouan et la seconde à celui de Zoé. Menées de concert, ces deux démarches ont en commun le temps passé à apprivoiser leur sujet pour mieux le comprendre. Ainsi le père et la fille ont sillonné des îles des cinq archipels – trop nombreuses pour pouvoir les compter – mais certainement pas leur totalité. Ce sera l’objet d’un travail futur, « j’en ai pour le reste de mes jours » ironise l’artiste. L’essentiel des iconographies qui sont reproduites dans Escales en Polynésie font partie de l’exposition qu’il donnera au Musée de Tahiti et des îles à partir du 26 novembre prochain. Il sera avant cela en séance dédicace le samedi 6 novembre à la librairie Klima, à Papeete.