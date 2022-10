Un week-end ludique pour cibler les besoins des familles en difficultés

La Ville de Papeete en partenariat avec la direction des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) organise ce vendredi et jusqu’au lundi 24 octobre, un camp-familles au Papara Surf Lodge. Un séjour d’ateliers ludiques, pour se détendre, mais aussi travailler, avec ces familles issues des quartiers prioritaires, sur la communication, la violence ou les addictions.

C’est au Papara Surf Lodge que quatorze familles issues des quartiers prioritaires de Papeete, soit 22 parents et 30 enfants, vont vivre ensemble et partager des activités durant un long week-end. Ce « camp-familles » organisé par la Ville de Papeea et la DSFE, mettra l’accent notamment sur la communication intra-familiale, le thème choisi pour cette édition. « L’objectif est d’accompagner, informer, former et soutenir les parents dans leurs responsabilités, en valorisant leurs propres compétences« , explique Brisca Tauru, chargée des actions de proximité à Papeete. Au programme du 21 au 24 octobre : ateliers ludiques sur les besoins des familles, veillées, sorties… À l’issue de ce week-end, des espaces d’échanges seront organisés avec les familles et des professionnels qui aborderont plusieurs thématiques telles que les aides sociales, la drogue, les violences intra-familiales, entre autres.

Dans le cadre du Programme d’actions de proximité (PAP), la Ville a ciblé pour ce séjour, des familles rencontrant des difficultés socio-économiques, certaines sans emplois, ou des familles nombreuses, qu’elle souhaite suivre au niveau de la parentalité et de la scolarité des enfants. Brisca Tauru insiste aussi sur le fait que « enfants et parents peuvent travailler et s’amuser ensemble, à travers des jeux. »

La Ville et la DSFE prévoient de renouveler l’opération camp-familles l’an prochain, une fois par semestre.