La Direction des transports terrestres fait peau neuve

Le président Édouard Fritch et son ministre René Temeharo ont inauguré ce matin le nouveau bâtiment de la Direction des transports terrestres situé à Pirae. Un bâtiment qui aurait pu s’appeler Désir, car il aura fallu attendre quatorze années pour qu’enfin la DTT et ses différents services soient regroupés au sein d’un même bâtiment.

Un grand « ouf » de soulagement. Tant de la part des usagers qui n’auront plus à courir à droite et à gauche pour remplir diverses formalités, que de la bouche du ministre à la fois en charge des Grands travaux et des transports terrestres, René Temeharo. « Ouf car cela fait plusieurs années que nos agents et les usagers ont connu les deux anciens bâtiments (…) et aujourd’hui voient enfin le jour d’un nouveau bâtiment qui regroupe tous les services. Les agents vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour répondre aux besoins des usagers ».

Ce nouvel édifice accueillera donc tous les employés de la DTT, permettant ainsi une économie de charges pour le pays – 16 millions de francs, prix de la location annuelle des deux anciens bâtiments – mais surtout une cohésion au niveau des services et ainsi optimiser les services à la population, « améliorer notre travail et notre mission de services public » affirme André Putoa, chef de projet à la DTT.

« Beaucoup d’argent investi pour un service de qualité. C’est ce que les gens attendent de nous » déclarait Édouard Fritch lors de son discours d’inauguration. « Beaucoup d’argent », ce n’est pas peu dire car ce bâtiment aura tout de même couté 1 milliard 450 millions, en grande partie à cause de nombreux changement de plans et diverses causes pointées du doigt par la Chambre Territoriale des Comptes, mais aussi aux travaux de rénovation car il a fallu de nombreuses mises aux normes pour adapter ce bâtiment qu’occupait anciennement la SAGEP.

Avec 1630 m2 de surface de plancher et quatre niveaux, outre offrir de meilleures conditions de travail aux employés, la nouvelle Direction des Transports Terrestres, permettra un meilleur accueil des usagers avec des salles d’attentes à tous les étages et un parking à leurs dispositions. De plus la DTT s’est dotée d’une nouvelle salle d’examen pour passer le code avec une capacité d’accueil plus importante passant à 18 places au lieu de douze précédemment. À noter que pour l’occasion le site internet de la DTT fait lui aussi peau neuve avec de nouvelles démarches administratives disponibles en ligne.