Une baleine juvénile meurt à Faa’a après avoir été blessée par un « gros bateau »

Le cétacé a été observé près du récif de Papeete ce matin, avec la mâchoire supérieure largement entaillée. Surveillé par les autorités du fait des grands requins qu’il a attirés autour de lui, l’animal gravement blessé a fini par se noyer à l’extérieur du récif de Faa’a. Son cadavre a été tracté au large par mesure de sécurité. Une enquête est en cours pour déterminer les causes des blessures, mais les regards se tournent déjà vers les navettes Tahiti – Moorea, qui arrivent souvent très rapidement dans la passe de Papeete.

Ce sont des plaisancier et des professionnels d’un club de plongée qui ont donné l’alerte aux autorités ce mardi matin. Un juvénile – un jeune adulte – à la mâchoire supérieure « fracassée » et présentant de larges plaies nageait avec grande difficulté à proximité du récif entre Papeete et Faa’a. La Diren a rapidement mis en place un plan de suivi du cétacé, en coopération avec le Réseau des Gardiens de l’Océan (RGO), Oceania et Mata Tohora. Un vétérinaire envoyé sur place a ainsi constaté une « fracture de la mandibule » et « l’arrachage de deux tiers du maxillaire », « laissant la zone exposée jusqu’à l’évent ». Des blessures mortelles pour une baleine.

La gendarmerie, elle aussi mobilisée rapidement, a lancé des investigations sur l’origine de ces blessures. Pour les connaisseurs qui ont pu observé l’animal, il parait « évident » que le juvénile a été percuté par un navire. « Un gros navire, qui allait vite », précise un spécialiste, qui comme beaucoup, pointe dans la direction des navettes Tahiti – Moorea souvent accusées d’entrer trop rapidement dans la passe de Papeete ou de Moorea. Aucun signalement de collision n’a pourtant été effectué ce mardi et aucune responsabilité n’est pour l’instant confirmée.

Du côté du Haut-commissariat, c’est plutôt la trajectoire de ce juvénile qui inquiétait. Une réunion de crise a été organisée en début d’après-midi, pour étudier les différents scénarios d’évolution de la situation. Une des craintes : que la baleine blessée, déjà entourée de plusieurs requins-tigres en milieu de journée, finissent sa course dans la passe de Taapuna, où sont organisés ces jours-ci des compétitions de surf, et y attirent d’autres gros requins. Les autorités municipales se tenaient prêtes, mais aucun arrêté d’interdiction de baignade n’a finalement dû être pris par la mairie de Punaauia. La gendarmerie a en revanche demandé dans la journée aux clubs de plongée de la zone de suspendre leurs sorties par mesure de sécurité.

L’animal, qui sondait de moins en moins fréquemment et « montrait des signes clairs de souffrance et de faiblesse » d’après le RDO, est finalement mort noyé. Son cadavre s’est échoué près du récif extérieur de Faa’a, non loin du spot de plongée de la Vallée blanche. Pour éviter un échouage et une contamination de la zone, un remorquage a été organisé par le Haut-commissariat. En l’absence du Aito Nui II, en passe, c’est un navire de la marine qui s’est chargé de cette « opération délicate ». Dans le même temps, à terre, une cérémonie culturelle a été organisée par l’association Rohutu Noanoa et Fafaite.