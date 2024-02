Une cagnotte pour Hello Scoot, victime d’une série de vols

Le loueur de scooters électriques Hello Scoot, victime de nombreux vols en un mois, a du reduire son activité le temps d’équiper ses engins de systèmes de sécurité plus performants. Pour aider l’entreprise a passer ce cap difficile, ses camarades de promotion au sein de l’incubateur Prism ont créé une cagnotte en ligne.

Neuf scooters volés, ainsi que 22 batteries, c’était le bilan tiré en début de semaine par Hello Scoot, jeune start-up primée ici et en métropole depuis sa création en 2021. Une perte sèche de 5 millions de Fcfp, périlleuse pour une jeune entreprise de 10 salariés qui gère une flotte de 100 scooters. Hello Scoot s’est vu obligé de limiter ses horaires d’ouverture et de cesser de desservir certaines zones. Après un moment d’abattement, Arthur Ceccaldi, le fondateur, dit aujourd’hui être en « mode contre-attaque ». Il explique que de nouveaux systèmes de sécurité sont en cours d’installation sur les scooters jaunes. Mais c’est aussi « un investissement financier important », dit-il.

Ses amis, issus comme lui de l’incubateur Prism, ont créé une cagnotte en ligne pour lui permettre de faire face à ces dépenses imprévues. « Ça fait chaud au cœur de voir cette solidarité », dit Arthur qui dit travailler aussi à des solutions à plus long terme avec des entreprises partenaires qui ont spontanément offert leurs services.