Une capsule d’observation sous-marine bientôt opérationnelle (vidéo)

Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout de l’expédition Under The Pole sont en passe de réaliser le rêve de beaucoup : vivre au fond des mers. Il ne s’agit pas d’une villa avec vue sur les abysses, mais d’une « capsule » sous-marine qui permettra d’observer durant plusieurs jours ce qui se passe dans nos eaux.

En août 2018, Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout, nous faisaient part de leur projet « d’une sorte de tente sous-marine », pour pouvoir observer durant plusieurs jours ce qui se passe dans les eaux polynésiennes. La capsule était déjà construite, testée avec succès, et devait arriver en Polynésie vers août 2019. C’est désormais chose faite, la capsule est arrivée et fait l’objet de tests dans la baie d’Oponohu à Moorea. En attendant la mise à l’eau très prochaine de la capsule Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout, nous proposent de découvrir le premier épisode de la nouvelle web-série consacré au programme « Capsule » sur leur chaîne Youtube.

La capsule est un habitat et un observatoire sous-marin, dédié à l’acquisition de nouvelles connaissances. Dans l’océan, les immersions en scaphandre sont généralement des incursions courtes dans l’environnement marin, limitant par là-même le temps dédié aux travaux scientifiques et aux observations du milieu. Avec la capsule, la barrière du temps est repoussée et les observations pourront se faire en continu.