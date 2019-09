French Bee ouvre un Paris-New York en juin 2020

La compagnie low-cost a annoncé ce jeudi l’ouverture d’une desserte quotidienne entre les aéroports d’Orly et de Newark. De plus, des accords avec Alaska Airlines devraient mettre à portée des clients de French bee plusieurs destinations américaines, par exemple Las Vegas.

French Bee desservira New York quotidiennement à partir du 2e semestre 2020, a annoncé la compagnie ce jeudi à Paris. Le vol entre les aéroports de Paris-Orly et Newark sera effectué avec un nouvel Airbus A350-900. Les réservations ouvriront le 18 septembre prochain, moment où l’on connaîtra les tarifs de cette desserte. Les horaires seront les suivants :

Paris-Orly 14:00 ð Newark 16 :15

Newark 18 :15 ð Paris-Orly 7:30 (+1jour)

Un partenariat avec Alaska Airlines

Autre annonce faite par French Bee : un partenariat avec Alaska Airlines. La première étape de ce partenariat serait, à titre d’exemple, de « permettre à un passager polynésien d’acheter un billet Papeete – San Francisco puis San Francisco – Las Vegas », a déclaré le P-dg Marc Rochet.

Si ce partenariat permet aux passagers de French Bee d’accéder au destinations desservies par Alaska, il serait possible aux passagers en provenance de Polynésie de rejoindre, en vol direct depuis San Francisco, les villes de Baltimore, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, Portland, Philadelphie, Nashville, New York, la Nouvelle-Orléans, San Diego ou encore Washington DC, ainsi que Cabo San Lucas et Puerto Vallarta au Mexique.

French bee en bonne santé financière

La compagnie a également dévoilé quelques chiffres : un chiffres d’affaires de 147 millions d’euros (17,5 milliards de Fcfp) en 2018 et qui pourrait dépasser les 200 millions d’euros (23,8 Mds) en 2020, avec un résultat opérationnel attendu autour de 6 millions d’euros (716 millions de Fcfp).