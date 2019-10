Une chercheuse du Criobe de Moorea récompensée

Caroline Dubé, post-doctorante au Criobe de Moorea, a reçu mardi le « Prix jeunes talents L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science » pour ses recherches sur les perles de culture polynésiennes.

Chaque année, la Fondation l’Oréal et l’Unesco récompensent les femmes scientifiques et chercheurs pour la qualité et la pertinence de leurs travaux. Ainsi cette année, 20 doctorantes et 15 post-doctorantes sont distinguées, parmi lesquelles une jeune chercheuse qui évolue au « Laboratoire d’excellence corail » au Criobe de Moorea. Caroline Dubé, post-doctorante de 34 ans, s’est vu remettre son prix mardi à Paris pour « son parcours émérite et ses travaux brillants ».

Caroline Dubé est titulaire d’une licence en Sciences de la mer de l’université du Québec, d’un Master en biologie de l’université de Perpignan, et d’un doctorat en biodiversité, génétique et évolution de l’École pratique des hautes études.

Son projet de post-doctorat s’intéresse aux solutions qui permettraient d’améliorer la qualité des perles de l’huître Pinctada margaritifera. Après des années de surexploitation, l’enjeu est maintenant de rendre viable les cultures. Un sujet qui a su retenir l’attention du jury de sélection de l’Académie des sciences.

Caroline Dubé reçoit ainsi une bourse de recherche de 20 000 euros et un programme de formation au leadership pour « briser le plafond de verre ». D’après la Fondation L’Oréal et l’Unesco, 28 % des chercheurs sont des femmes, mais 90 % des postes à responsabilités dans la recherche sont pourvus par des hommes. D’où l’intérêt de ce prix qui depuis sa création en 1998 a récompensé 3 000 femmes scientifiques.