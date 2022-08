Une compétition de culturisme en hommage à Roberto Cowan

Samedi 29 octobre au Grand théâtre, une compétition de culturisme rendra hommage à Roberto Cowan, fondateur récemment décédé du célèbre Roberto Gym de Faa’a. Son fils, qui a repris la gestion de la salle de sport depuis janvier 2022, se prépare aussi à participer à la compétition.

Le « Roberto Cowan Legacy Contest » est la compétition de culturisme de l’année. Le 29 octobre prochain, sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture, près de 40 athlètes novices et confirmés participeront à l’événement. L’occasion de rendre hommage à Roberto Cowan, le créateur de la salle de musculation Roberto Gym Tahiti, récemment disparu. Plusieurs catégories seront représentées : bodybuilding, classic physique, men’s physique et bikini. À la clé pour les vainqueurs, des lots et cadeaux d’une valeur totale de plus d’un million de francs. Mike Cowan, le fils, qui a repris la gestion de la salle de sport aux 200 adhérents, promet d’organiser un show exceptionnel en mémoire de son défunt père.

Lors de cette compétition, Mike Cowan a décidé de monter sur scène et de concourir. Depuis quelques mois, cet ex-cycliste est donc en pleine préparation physique. « J’ai commencé à m’entraîner en janvier dernier. Je compte faire le classic physique car il y a des posing et surtout un passage libre avec une musique. C’est à ce moment-là que je veux symboliser mon père. »

Si au départ, Mike Cowan exerçait le métier d’ostéopathe, il ne s’attendait pas à reprendre les rênes de l’entreprise familiale si subitement. Investi aujourd’hui à 100% dans son nouveau rôle de manager, il prévoit de fêter l’an prochain les 40 ans de la salle avec une nouvelle compétition. « Dans cette salle, il y a beaucoup de photos d’époque. Elle est un peu old school. C’est en même temps un lieu de musculation et aussi un musée« , s’amuse-t-il.

Les inscriptions pour la compétition Roberto Cowan Legacy Contest sont ouvertes jusqu’au 13 octobre. Elles se font en ligne ou directement à la salle Roberto Gym Tahiti. Idem pour les billets pour le Grand théâtre, qui sont disponibles à la salle ou en ligne.