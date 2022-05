Une conférence de la FAPE pour clôturer le Blue Climate Summit

La Fédération des associations de protection de l’environnement organisera, à l’issue du Blue Climate Summit, le vendredi 20 mai, une conférence qui permettra au grand public un accès rapide aux principales conclusions du sommet.

La Fape-Te Ora Naho, qui regroupe 43 associations de défense de l’environnement en Polynésie, organise vendredi 20 mai, de 15 à 17 heures dans l’auditorium de la CCISM, une conférence « Océan et Climat » ouverte au grand public.

En invités d’honneur, deux participants majeurs au Blue Climate Summit : l’océanographe et exploratrice Sylvia Earle et le navigateur hawaiien Nainoa Thompson, capitaine de la pirogue Hokulea et président de la Polynesian Voyaging Society. Le public polynésien pourra ainsi « avoir accès aux principales conclusions du sommet », indique un communiqué de la Fape.

La fédération a également préparé un message à l‘attention des participants au Blue Climate Summit et des dirigeants polynésiens, prônant « le développement durable de notre espace maritime, intégrant préservation de notre culture traditionnelle et protection de notre océan » (lire ci-dessous).

Message FAPE – Te Ora Naho …